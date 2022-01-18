В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 18 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

В 39 играх команде из Невады удалось захватить 48 баллов. В таблице Тихоокеанского дивизиона она закрепила за собой лидерство, оторвавшись от преследователей на 3 пункта.

В конце прошлого года «Вегас» начал домашнюю серию, которую в итоге провалил. Хотя стартовал календарь игр на «Т-Мобайл Арене» с уверенной победы над «Анахаймом» (3:1).

Коэффициенты матча Вегас — Питтсбург 1 2.20 X 4.40 2 2.70 Ставка

После встречи с «утятами» команду Питера Дебура сглазили. Четыре поединка из пяти дальнейших она закончила потерями. Сперва «Голден Найтс» не смогли добить «Виннипег» голевой перестрелке (4:5 ОТ).

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Затем «Вегас» остался без очков во встрече с «Нэшвиллом» (2:3). Вторую победу в домашней серии «рыцари» отпраздновали в игре с «Рейнджерс» (5:1), а последние матчи запомнились поражениями от «Чикаго» (1:2) и «Торонто» (3:4 Б).

«Питтсбург»

Хоккеисты из Пенсильвании имеют в своем резерве 49 баллов, добытых в 37 поединках. В зачете Столичного дивизиона «Пенс» окопались на четвертой позиции, обойдя пятый «Коламбус» на 14 очков.

В период с 5 декабря по 7 января «Питтсбургу» удалось оформить 10 побед подряд. Мощнейшая серия «пингвинов» закончилась выносом «Филадельфии» в «Веллс Фарго Центре» (6:2).

После дерби Пенсильвании команда Майка Салливана потерпела два поражения в четырех играх. Одна осечка была допущена «Пингвинз» в противостоянии с «Далласом» (2:3).

Отправились погулять по Калифорнии, «Питтсбург» успел разгромить «Анахайм» (4:1) и крупно слиться «Лос-Анджелесу» (2:6). В последней встрече «Пенс» вырвали победу над «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

Коэффициенты

Поймать победу «Вегаса» в предстоящем матче можно за 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Питтсбурга» — 2.71.

Прогноз

Перед небольшим отдыхом «Голден Найтс» потерпели четыре поражения в пяти матчах, при этом трижды в их ворота залетали 3+ шайбы. В это же время «Питтсбург» продолжал выносить соперников, изредка допуская ощутимые осечки.

После не самого приятного путешествия в Калифорнию команда Салливана отправится в Неваду с надеждой зацепить очки в игре с ослабленным «Вегасом» .

Ставка

Конечно, в одну калитку «Пингвинз» матч не закончат, но проигравшими они не останутся. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1 за 3.22.