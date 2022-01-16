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    «Рейнджерс» оставят «Филадельфию» без очков?

    «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч НХЛ 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» в матче с «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Января 2022 года

    «Филадельфия»

    После 36 сыгранных матчей в турнирной копилке филадельфийской банды лежат 33 очка. В таблице Столичного дивизиона она занимает шестое место.

    Шесть предыдущих поединков «Филадельфия» закончила поражениями. В половине матчей она позволила соперникам забить по 4+ шайбы. Стартовала серия еще в прошлом году со встречи с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    После обидного поражения в матче с «Шаркс» в «САП Центре» команда Майка Йео подарила очки еще двум калифорнийским клубам — «Лос-Анджелесу» (3:6) и «Анахайму» (1:4).

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    Вернувшись в родной город, «Филадельфия» была унижена «Питтсбургом» в дерби Пенсильвании (2:6). Затем «Флайерз» снова оказались слабее «Сан-Хосе» (2:3 ОТ), а позже в «ТД Гарден» они уступили «Бостону» (2:3).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Бродвея поучаствовали в 38 поединках и затащили в них 52 балла. В Столичном дивизионе «рейнджеры» выскочили на первое место, опередив на 2 очка «Каролину».

    В январе «Рейнджерс» успели провести семь поединков, в пяти из которых победили. Небольшую серию «синерубашечники» выдали в матчах с «Тампой» (4:3 Б, 4:0) и «Эдмонтоном» (4:1).

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    • А после встречи с «Ойлерз» подопечные Жерара Галлана пережили первое в новом году поражения. Турнирную потерю «рейнджерам» обеспечил «Вегас» в Неваде (1:5).

    Оправившись от разгрома в Городе Грехов, «Рейнджерс» скатали три матча в Калифорнии. В Золотом штате манхэттенская команда разгромила «Анахайм» (4:1), уступила «Лос-Анджелесу» (1:3) и припечатала «Сан-Хосе» (3:0).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Филадельфию» в этой встрече букмекеры дают возможность за 2.81, а победу «Рейнджерс» они оценивают в 2.22. Коэффициент на ничью — 4.56.

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    Прогноз

    В текущем сезоне «рейнджеры» идеально пользуются проблемами соперников и извлекают из подобных встреч максимум выгоды. Сейчас самое время расстроить «Филадельфию», которая страдает от кадровых потерь и не лучшей по качеству игры.

    Ставка

    Гости из Нью-Йорка станут седьмым подряд клубом, которому «Флайерз» отдадут очки. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.22.

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    «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» оставят «Филадельфию» без очков?
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