В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

После 36 сыгранных матчей в турнирной копилке филадельфийской банды лежат 33 очка. В таблице Столичного дивизиона она занимает шестое место.

Шесть предыдущих поединков «Филадельфия» закончила поражениями. В половине матчей она позволила соперникам забить по 4+ шайбы. Стартовала серия еще в прошлом году со встречи с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

Коэффициенты матча Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс 1 2.80 X 4.40 2 2.15 Ставка

После обидного поражения в матче с «Шаркс» в «САП Центре» команда Майка Йео подарила очки еще двум калифорнийским клубам — «Лос-Анджелесу» (3:6) и «Анахайму» (1:4).

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Вернувшись в родной город, «Филадельфия» была унижена «Питтсбургом» в дерби Пенсильвании (2:6). Затем «Флайерз» снова оказались слабее «Сан-Хосе» (2:3 ОТ), а позже в «ТД Гарден» они уступили «Бостону» (2:3).

«Рейнджерс»

Хоккеисты с Бродвея поучаствовали в 38 поединках и затащили в них 52 балла. В Столичном дивизионе «рейнджеры» выскочили на первое место, опередив на 2 очка «Каролину».

В январе «Рейнджерс» успели провести семь поединков, в пяти из которых победили. Небольшую серию «синерубашечники» выдали в матчах с «Тампой» (4:3 Б, 4:0) и «Эдмонтоном» (4:1).

А после встречи с «Ойлерз» подопечные Жерара Галлана пережили первое в новом году поражения. Турнирную потерю «рейнджерам» обеспечил «Вегас» в Неваде (1:5).

Оправившись от разгрома в Городе Грехов, «Рейнджерс» скатали три матча в Калифорнии. В Золотом штате манхэттенская команда разгромила «Анахайм» (4:1), уступила «Лос-Анджелесу» (1:3) и припечатала «Сан-Хосе» (3:0).

Коэффициенты

Зарядить на «Филадельфию» в этой встрече букмекеры дают возможность за 2.81, а победу «Рейнджерс» они оценивают в 2.22. Коэффициент на ничью — 4.56.

Прогноз

В текущем сезоне «рейнджеры» идеально пользуются проблемами соперников и извлекают из подобных встреч максимум выгоды . Сейчас самое время расстроить «Филадельфию», которая страдает от кадровых потерь и не лучшей по качеству игры.

Ставка

Гости из Нью-Йорка станут седьмым подряд клубом, которому «Флайерз» отдадут очки. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.22.