«Айлендерс»
Команда из Юниондейла, Нью-Йорк, успела провести всего 28 матчей, в которых смогла насобирать 26 очков. В Столичном дивизионе она занимает последнее место.
В поединке 15 декабря «Айлендерс» в Мичигане потерпели поражение от «Детройта» (1:2). Встреча на «Литл Сизарс Арене» была последней, которую «островитяне» скатали на чужом льду.
Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Четыре следующих матча «Айлс» провели на своей арене, трижды оставив гостей с плохим настроением. В стартовой игре домашней серии подопечные Барри Троца одержали верх над «Бостоном» (3:1).
Одну осечку в упомянутом отрезке «Айлендерс» допустили в зарубе с «Вегасом» (3:4 Б). В последних поединках Нью-Йоркская банда припечатала «Баффало» (4:1) и «Эдмонтон» (3:2 ОТ).
«Вашингтон»
Клуб из Вашингтона провел 37 поединков, в которых отобрал у конкурентов 49 очков. Сейчас в Столичном дивизионе он замыкает первую тройку и держит четвертый «Питтсбург» на дистанции в 2 балла.
В пяти январских матчах «Вашингтону» всего раз удалось победить. Единственную успешную встречу в новом году «Кэпс» скатали на «Литл Сизарс Арене», где одержали верх над «Детройтом» (3:1).
В остальных поединках команда Питера Лавиолетта обошлась без побед. Негативные результаты начали сыпаться на столичный клуб 2 января. В тот вечер «Кэпиталз» уступили «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).
После неожиданной потери очков в матче с аутсайдером «Вашингтон» был разгромлен «Сент-Луисом» (1:5). В других поединках парни Лавиолетта оказались слабее «Миннесоты» (2:3 Б) и «Бостона» (3:7).
Коэффициенты
На победу «Айлендерс» букмекеры предлагают поставить за 2.58, а на победу «Вашингтона» — за 2.45. Ничейный результат эксперты видят за 4.38.
Прогноз
В начале сезона «Кэпиталз» запаслись очками, благодаря чему они все еще могут безболезненно транжирить баллы, оставаясь в зоне плей-офф.
Однако с расточительством «Вашингтону» пора завязывать, что парни Лавиолетта уже и сами поняли. Поэтому в игре с «Айлендерс», которые не выходили на лед около 2 недель, столичные гости будут разрывать площадку, чтобы забрать 2 очка и
Ставка
От «Кэпс» в предстоящем матче ждем выноса Нью-Йоркского клуба. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит с форой -1 за 2.84.