В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «UBS Арене» 15 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Команда из Юниондейла, Нью-Йорк, успела провести всего 28 матчей, в которых смогла насобирать 26 очков. В Столичном дивизионе она занимает последнее место.

В поединке 15 декабря «Айлендерс» в Мичигане потерпели поражение от «Детройта» (1:2). Встреча на «Литл Сизарс Арене» была последней, которую «островитяне» скатали на чужом льду.

Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон 1 2.55 X 4.15 2 2.40 Ставка

Четыре следующих матча «Айлс» провели на своей арене, трижды оставив гостей с плохим настроением. В стартовой игре домашней серии подопечные Барри Троца одержали верх над «Бостоном» (3:1).

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Одну осечку в упомянутом отрезке «Айлендерс» допустили в зарубе с «Вегасом» (3:4 Б). В последних поединках Нью-Йоркская банда припечатала «Баффало» (4:1) и «Эдмонтон» (3:2 ОТ).

«Вашингтон»

Клуб из Вашингтона провел 37 поединков, в которых отобрал у конкурентов 49 очков. Сейчас в Столичном дивизионе он замыкает первую тройку и держит четвертый «Питтсбург» на дистанции в 2 балла.

В пяти январских матчах «Вашингтону» всего раз удалось победить. Единственную успешную встречу в новом году «Кэпс» скатали на «Литл Сизарс Арене», где одержали верх над «Детройтом» (3:1).

В остальных поединках команда Питера Лавиолетта обошлась без побед. Негативные результаты начали сыпаться на столичный клуб 2 января. В тот вечер «Кэпиталз» уступили «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

После неожиданной потери очков в матче с аутсайдером «Вашингтон» был разгромлен «Сент-Луисом» (1:5). В других поединках парни Лавиолетта оказались слабее «Миннесоты» (2:3 Б) и «Бостона» (3:7).

Коэффициенты

На победу «Айлендерс» букмекеры предлагают поставить за 2.58, а на победу «Вашингтона» — за 2.45. Ничейный результат эксперты видят за 4.38.

Прогноз

В начале сезона «Кэпиталз» запаслись очками, благодаря чему они все еще могут безболезненно транжирить баллы, оставаясь в зоне плей-офф.

Однако с расточительством «Вашингтону» пора завязывать, что парни Лавиолетта уже и сами поняли. Поэтому в игре с «Айлендерс», которые не выходили на лед около 2 недель, столичные гости будут разрывать площадку, чтобы забрать 2 очка и снова почувствовать вкус побед .

Ставка

От «Кэпс» в предстоящем матче ждем выноса Нью-Йоркского клуба. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит с форой -1 за 2.84.