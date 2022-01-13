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    «Северсталь» напомнит «Автомобилисту» о поражениях?

    «Автомобилист» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч КХЛ 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Северсталь»
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    Никита Макеев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 13 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Января 2022 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    Коэффициенты на матч Автомобилист — Северсталь

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Хоккейный клуб с Урала сыграл в 44 матчах, в которых заработал всего 40 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он опустился на десятое место и отвалился от зоны плей-офф на 8 пунктов.

    На вынужденную паузу в КХЛ «Автомобилист» ушел с шестью подряд поражениями. Неприятная серия команды стартовала в Москве, где «Авто» отлетело в поединке со «Спартаком» (2:5).

    Следующую неудачу бригада Николая Заварухина пережила на своей территории, уступив всухую «Барысу» (0:2). А очередной выезд в Москву закончился издевательским поражением в борьбе с «Динамо» (1:7).

    Все прогнозы на КХЛ

    Под конец года «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе (2:4) и «Барысу» в Нур-Султане (2:3 Б). Последнюю встречу 2021-го парни Заварухина скатали дома и крупно уступили «Ак Барсу» (1:5).

    «Северсталь»

    Команда из Череповца провела в регулярке 48 матчей, добыв в них 63 балла. В рейтинге Западной конференции она поднялась на пятое место, опередив соседей снизу на 7 пунктов.

    Несколько недель назад «Северсталь» трижды сыграла дома, но на своей площадке потерпела два поражения. В «Ледовом» хозяева уступили «Витязю» (2:3 ОТ), переиграли «Динамо» Москва (4:2) и слились минскому «Динамо» (3:5).

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    • После потери очков в битве с белорусской командой ребята Андрея Разина провели беспроигрышную мини-серию, стартовавшую с уничтожения «Куньлуня» в Мытищах (7:1).

    Пошумев в поединке с «Ред Стар», «Северсталь» вернулась домой, где победила «Сочи» (4:2). В последнем матче, прошедшем в Подольске, череповчане взяли верх над «Витязем» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Автомобилиста» букмекеры предлагают за 2.30, коэффициент на ничью — 4.14, а на победу «Северстали» — 2.61.

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    Прогноз

    Перед вынужденной паузой «Автомобилист» потерпел шесть подряд поражений, пропустив в четырех встречах по 4+ гола. Находясь не в лучшей форме, «Авто» посыпется и в игре с «Северсталью», которой набранные баллы нужны в каждом ближайшем поединке.

    Ставка

    Для команды Андрея Разина предстоящий матч не будет проходным, но 2 очка она заберет. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой 0 за 2.01.

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    «Автомобилист» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» напомнит «Автомобилисту» о поражениях?
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