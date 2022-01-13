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    Есть ли шансы у «Аризоны» в игре с «Торонто»?

    «Аризона» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Торонто»
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    Клейтон Келлер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 13 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Аризона» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Аризона — Торонто

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  • 4.80
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  • 5.10
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Аризона»

    В 33 играх чемпионата «койотам» удалось отобрать у соперников всего 17 очков. С такими бедными показателями команда из Глендейла находится на последнем месте и на Западе, и в Центральном дивизионе.

    В период с 1 по 16 декабря на «Аризону» напала очередная серия поражений, дошедшая на этот раз до шести матчей. Все поединки «Койотис» сдали в основное время, пропустив четырежды по 4+ шайбы.

    Прервать слабую череду выступлений команде Андре Туриньи удалось в выездной игре с «Анахаймом» (6:5 ОТ), после которой «койоты» устроили убийственную зарубу с «Сан-Хосе» и потерпели в ней неудачу (7:8 Б).

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    Новый год начался для «Аризоны» с поражения в борьбе с «Виннипегом» (3:1). В следующем матче ребята Туриньи перебили «Чикаго» (6:4), а еще в одной встрече — влетели «Нэшвиллу» (2:4).

    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио имеет 49 баллов, добытых в 34 играх. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она справедливо занимает третье место, опережая четвертый «Бостон» на 9 очков.

    С 12 декабря по 6 января «Торонто» раздавил всех своих соперников, забрасывая в каждом матче по 4+ шайбы. В первой игре победной серии «листочки» перестреляли «Чикаго» в голевой зарубе (5:4).

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    • Далее у подопечных Шелдона Кифа был выезд в Альберту, Канада, где в «Роджерс Плейс» они припечатали «Эдмонтон» (5:1). Два следующих матча «Мэйпл Лифс» провели дома. На «Скотиабанк Арене» хозяева грохнули «Оттаву» (6:0) и снова ограбили «Ойлерз» (4:2).

    Прервалась беспроигрышная серия «Торонто» 9 января в противостоянии с «Колорадо» (4:5 ОТ). Новую цепочку побед канадцы начали закладывать в Неваде. В Лас-Вегасе они взяли верх над «Голден Найтс» (4:3 Б).

    Коэффициенты

    Букмекеры оценивают победу «Аризоны» в 4.88, коэффициент на ничью — 5.35, а на победу «Торонто» — 1.58.

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    Прогноз

    Несмотря на пару побед в пяти прошлых матчах, у «Аризоны» хватает проблем, которые мешают ей уверенно идти на дистанции, при этом команду не покидают и кадровые проблемы.

    С одним из худших по защите клубов НХЛ канадская банда справится без напряга. «Мэйпл Лифс» не просто победят, но и напихают в сетку «Йотис» приличную пачку голов.

    Ставка

    Наши прогноз и ставка — «Торонто» забьет в каждом периоде с коэффициентом 2.30.

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    «Аризона» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на хоккей. Есть ли шансы у «Аризоны» в игре с «Торонто»?
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