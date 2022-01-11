В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 11 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

После 36 матчей на счету клуба из Ньюарка можно увидеть 33 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Девс» занимают седьмое место и отстают от плей-офф зоны на 12 пунктов.

Совсем недавно «Нью-Джерси» выдал вторую в текущем сезоне серию побед, дошедшую до трех поединков. Зародилась она в конце прошлого года, когда «Дэвилз» переиграли «Баффало» (4:3) и «Эдмонтон» (6:5 ОТ).

Новый год подопечные Линди Раффа также встретили с размахом. Отправившись в столицу США, «Джерси» шумно гульнул на «Кэпитал Уан Арене», вырвав победу у «Вашингтона» в овертайме (4:3 ОТ).

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А 5 января беспроигрышная серия «Девс» накрылась, команда Раффа уступила «Бостону» (3:5). В последних матчах «Нью-Джерси» разобрался с «Коламбусом» (3:1) и слился «Блю Джекетс» во второй стыковой встрече (3:4).

«Тампа-Бэй»

Команда из Тампы, Флорида, приняла участие в 37 встречах чемпионата и заработала 51 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она занимает второе место, отставая от «Пантерз» по вспомогательным показателям.

Ушедший год «Тампа-Бэй» провела максимально постыдно. В принципиальной войне с «Флоридой» «Болтс» пережили унизительное поражение при 15 тыс. фанатов на «ФЛА Лайв Арене» (3:9).

Новый год стартовал для «Лайтнинг» также неудачно. Дважды подряд банда Джона Купера сыграла с «Рейнджерс». В обеих встречах она вынуждена была отдать очки (3:4 Б, 0:4).

Прервала безвыигрышную серию «Тампа-Бэй» в Огайо, где грохнула «Коламбус» (7:2). Вторую победу она завоевала в матче с «Калгари» (4:1), а последний поединок с «Бостоном» — провалила (2:5).

Коэффициенты

Зарядить на победу «Нью-Джерси» букмекеры предлагают за 3.80, ничья оценивается в 4.88, а победа «Тампы-Бэй» — в 1.79.

Прогноз

Последний очный матч этих команд закончился ограблением «Тампы» на «Амали Арене», которая в третьем периоде умудрилась пропустить 4 шайбы и остаться без набранных очков.

Разумеется, сейчас расклад сил поменялся . «Болтс» готовы вынести «Джерси» на чужой территории, забросив приличную пачку голов.

Ставка

Команда Джона Купера может и не заметить сопротивления «Дэвилз». Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» забьет во всех периодах за 2.70.