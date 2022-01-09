НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте», «Бостон» победил «Тампу»

«Вашингтон» не удержал преимущество в игре с «Миннесотой»

«Каролина» — «Флорида» — 3:4 ОТ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам и одержал 16-ю победу в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Флорида» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Юбердо — 13 (Дюклер, Форслинг), 1:05 — 0:1. Терявяйнен — 10 (бол., Деанджело, Ахо), 3:34 — 1:1. Верхэге — 9 (Барков), 17:40 — 1:2. Верхэге — 10 (Уигар), 20:35 — 1:3. Шей — 5 (Пеши, Стаал), 34:14 — 2:3. Джарвис — 6 (Ахо, Коул), 41:45 — 3:3. Дюклер — 14 (Юбердо), 62:53 — 3:4Вратари: Лион (62:53) — Бобровский (62:53)Штраф: 4 — 8Броски: 27 (9+9+8+1) — 36 (14+12+9+1)

«Каролина» — «Флорида»

«Колорадо» — «Торонто» — 5:4 ОТ

Нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей, набрав очки в третьем матче кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Торонто» — 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0) Голы: Керфут — 6 (Бантинг), 7:54 — 0:1. Мэттьюс — 21 (Райлли, Керфут), 14:17 — 0:2. Мэттьюс — 22 (Керфут, Маззин), 14:50 — 0:3. Маккиннон — 5 (Рантанен, Ландескуг), 17:11 — 1:3. Ритчи — 2 (бол., Симмондс, Михеев), 25:39 — 1:4. Макар — 15 (Кадри, Обе-Кубель), 36:46 — 2:4. Ландескуг — 14 (Рантанен), 50:06 — 3:4. Комфер — 8 (Рантанен, Макар), 51:42 — 4:4. Тэйвз — 6 (Кадри, Рантанен), 61:12 — 5:4Вратари: Кемпер (Францоуз, 14:50, 61:12) — Кэмпбелл (23:22 — 23:51, 61:12)Штраф: 4 — 10Броски: 51 (12+15+21+3) — 27 (10+10+5+2)

«Колорадо» — «Торонто»

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:3

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил третью шайбу своей команды в этом матче. В 24 играх сезона на счету россиянина 5 (2+3) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) Голы: Бьоркстранд — 10 (бол., Ворачек, Лайне), 2:01 — 1:0. Дженнер — 13 (Нюквист, Боквист), 4:03 — 2:0. Хишир — 7 (Сиверсон, Веси), 14:41 — 2:1. Веси — 6 (Мерсер), 19:40 — 2:2. Чинахов — 2 (Робинсон, Керали), 29:31 — 3:2. Студенич — 1 (Боквист, Грэйвс), 33:32 — 3:3. Бьоркстранд — 11 (Ворачек, Боквист), 45:00 — 4:3Вратари: Корписало — Блэквуд (58:00)Штраф: 6 — 6Броски: 34 (11+12+11) — 30 (6+13+11)

«Коламбус» — «Нью-Джерси»

«Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 2:3 ОТ

Героем встречи стал форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, оформивший хет-трик. Третью шайбу чешский хоккеист забросил в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) Голы: ван Римсдайк — 8 (Линдблом, Хэйс), 41:06 — 1:0. ван Римсдайк — 9 (бол., Йорк, Аткинсон), 46:47 — 2:0. Хертл — 18 (Майер, Бернс), 47:47 — 2:1. Хертл — 19 (Майер, Бернс), 54:29 — 2:2. Хертл — 20 (Бернс), 60:24 — 2:3Вратари: Джонс (60:24) — Хилл (60:24)Штраф: 4 — 4Броски: 31 (15+10+5+1) — 47 (13+13+20+1)

«Филадельфия» — «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 2:5

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал автором двух результативных передач и был признан третьей звездой матч.

«Тампа» проиграла четыре из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) Голы: Пастрняк — 10 (Холл, Форборт), 1:11 — 0:1. Пастрняк — 11 (Холл, Хаула), 6:10 — 0:2. Маршан — 13 (Райлли, Бержерон), 20:26 — 0:3. Блид — 2 (Стин), 34:54 — 0:4. Палат — 14 (Чернак), 40:24 — 1:4. Пойнт — 13 (Чернак, Сергачев), 51:20 — 2:4. Маршан — 14 (п.в.), 57:11 — 2:5Вратари: Василевский (56:06 — 57:11) — УльмаркШтраф: 4 — 8Броски: 29 (13+7+9) — 30 (7+12+11)

«Тампа-Бэй» — «Бостон»

«Аризона» — «Нэшвилл» — 2:4

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин забил девятый гол в сезоне. В 36-ти матчах россиянин набрал 14 (9+5) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:3, 0:0, 2:1) Голы: Экхольм — 2 (Канин, Джохансен), 0:56 — 0:1. Тренин — 9 (Беннинг, Толванен), 17:20 — 0:2. Жанно — 11 (Дюшен, Йоси), 18:56 — 0:3. Келлер — 12, 42:19 — 1:3. Йоси — 12 (бол., Джохансен, Гранлунд), 47:25 — 1:4. Крауз — 9 (Нэш, Дайнин), 50:48 — 2:4Вратари: Веймелка (56:19 — 56:48, 56:53 — 58:22, 58:35) — СаросШтраф: 48 — 38Броски: 40 (12+15+13) — 29 (19+5+5)

«Аризона» — «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Вашингтон» — 3:2 Б

В основное время одну из двух шайб «Вашингтона» забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин.

При этом Овечкин не смог забить в пяти из шести последних матчей.

В эпизоде с первым голом «Миннесоты» нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин поразил собственные ворота, когда его команда сняла вратаря на отложенном штрафе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вашингтон» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Макмайкл — 5 (Дженсен, Шири), 22:41 — 0:1. Кузнецов — 12 (бол., Овечкин, Эллер), 25:48 — 0:2. Фолиньо — 14 (п.в.), 33:55 — 1:2. Зуккарелло — 10 (Дамба, Фиала), 59:25 — 2:2Победный буллит: ФиалаВратари: Кяхкенен (58:19 — 59:25, 65:00) — Фукэйл (30:07 — 30:11, 33:35 — 33:55, 65:00)Штраф: 10 — 2Броски: 22 (9+4+7+2) — 31 (10+11+8+2)

«Миннесота» — «Вашингтон»

«Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 13 из 14 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Лундестрем — 8 (Терри), 31:05 — 1:0. Зибанежад — 12 (Какко, Труба), 34:00 — 1:1. Тинорди — 1 (Руни, Хытил), 41:46 — 1:2. Линдгрен — 3 (Фокс, Бэррон), 50:02 — 1:3. Линдгрен — 4 (п.в., Гудроу), 59:29 — 1:4Вратари: Столарз (35:43 — 35:44, 57:28 — 59:29) — Георгиев (6:30 — 6:43)Штраф: 10 — 6Броски: 14 (7+4+3) — 40 (12+8+20)

«Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Вегас» — «Чикаго» — 1:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Чикаго» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Хаттон — 1 (Патрик), 5:17 — 1:0. Хайра — 3 (Карпентер), 24:38 — 1:1. Стиллман — 1 (Строум, Кейн), 34:21 — 1:2Вратари: Ленер (58:13 — 59:38, 60:00) — ФлериШтраф: 2 — 0Броски: 31 (9+12+10) — 21 (5+11+5)

«Вегас» — «Чикаго

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:0