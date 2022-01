НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте», «Бостон» победил «Тампу»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам и одержал 16-ю победу в сезоне.

Нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей, набрав очки в третьем матче кряду.

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил третью шайбу своей команды в этом матче. В 24 играх сезона на счету россиянина 5 (2+3) очков.

Героем встречи стал форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, оформивший хет-трик. Третью шайбу чешский хоккеист забросил в овертайме.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал автором двух результативных передач и был признан третьей звездой матч.

«Тампа» проиграла четыре из шести последних матчей.

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин забил девятый гол в сезоне. В 36-ти матчах россиянин набрал 14 (9+5) очков.

В основное время одну из двух шайб «Вашингтона» забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин.

При этом Овечкин не смог забить в пяти из шести последних матчей.

В эпизоде с первым голом «Миннесоты» нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин поразил собственные ворота, когда его команда сняла вратаря на отложенном штрафе.

THE MOST «OPE» GOAL RIGHT HERE 😂#mnwild pic.twitter.com/aGUQfhcNBF