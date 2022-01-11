ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Люк де ЙонгСписанный де Йонг тащит бледную «Барселону» Алжир Рияда Мареза будет защищать титул 2019 годаКубок Африки: Алжир и Сенегал в погоне за новым успехом «Вашингтон» не удержал преимущество в игре с «Миннесотой» НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте», «Бостон» победил «Тампу»
  • 16:31
    • «Милан» всухую разгромил «Венецию»
  • 16:12
    • Зидан и ПСЖ согласовали условия контракта
  • 13:46
    • «Лион» и «Зенит» не могут договориться о цене Азмуна
  • 12:26
    • «Адмирал» одержал волевую победу над «Спартаком»
  • 12:13
    • Хачанов проиграл Монфису в финале турнира ATP в Аделаиде
  • 12:08
    • «Сибирь» минимально обыграла «Амур» на выезде
  • 08:12
    • «Реал» разгромил «Валенсию», Бензема и Винисиус забили по два мяча
    Все новости спорта

    Продолжат ли «Рейнджерс» выносить калифорнийских соперников?

    «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 3.01) на хоккейный матч НХЛ 11 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс» в матче с «Анахаймом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 11 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 11 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Лос-Анджелес»

    После 35 матчей калифорнийская команда находится на четвертом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона с 39 очками в резерве, но от пятого клуба она оторвалась лишь из-за лучших дополнительных показателей.

    Пять предыдущих поединков «Лос-Анджелес» провел у себя дома и трижды порадовал родную публику победами. Однако стартовала серия на «Crypto.com Арене» с крупного поражения от «Вегаса» (3:6).

    Оправившись от спортивных унижений в игре с «Голден Найтс», подопечные Тодда Маклеллана оформили пару побед. Соперниками «Кингз» были «Ванкувер» (2:1 Б) и «Филадельфия» (6:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Очередную потерю очков на своем льду «Лос-Анджелес» пережил 7 января, уступив «Нэшвиллу» (2:4). В последнем матче «монархи» не заметили сопротивления «Детройта» (4:0).

    «Рейнджерс»

    Хоккейный клуб с Бродвея провел в чемпионате 36 матчей и набрал за это время 50 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона он находится на втором месте с отрывом от третьего «Вашингтона» на 1 балл.

    Новый год «Рейнджерс» встретили с размахом, отпраздновав три победы. Дважды зацепить очки «синерубашечникам» удалось в играх с «Тампой-Бэй» (4:3 Б, 4:0).

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте», «Бостон» победил «Тампу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 января
  • Сегодня

    • После матчей с «Лайтнинг» «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимали «Эдмонтон». В домашнем поединке парни Жерара Галлана без особых проблем разобрались с «Ойлерз» (4:1).

    Прервалась серия «рейнджеров» в Неваде, где на «Т-Мобайл Арене» они отлетели в матче с «Вегасом» (1:5). В последней встрече манхэттенская банда разгромила «Анахайм» (4:1).

    Коэффициенты

    Победу «Лос-Анджелеса» букмекеры оценивают в 2.37, на ничью они дают коэффициент 4.48, а на победу «Рейнджерс» — 2.63.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Команда Жерара Галлана любит отбирать очки у клубов, которые по силам ниже ее самой. «Кингз» как раз и являются таким коллективом.

    Конечно, в последних встречах «Лос-Анджелес» выдал несколько неприятных сюрпризов своим соперникам, но «рейнджеры» будут к ним готовы.

    Ставка

    Первый матч калифорнийской серии манхэттенские хоккеисты провели ярко, теперь их цель — вторая победа в этом штате. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» выиграют с форой -1 за 3.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Монпелье — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Моркам
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Метц — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Герта — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.29
  • Прогноз на матч Наполи — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Камерун — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.56
  • Прогноз на матч Бохум — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (3.01), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на хоккей. Продолжат ли «Рейнджерс» выносить калифорнийских соперников?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры