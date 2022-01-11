В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 11 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

После 35 матчей калифорнийская команда находится на четвертом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона с 39 очками в резерве, но от пятого клуба она оторвалась лишь из-за лучших дополнительных показателей.

Пять предыдущих поединков «Лос-Анджелес» провел у себя дома и трижды порадовал родную публику победами. Однако стартовала серия на «Crypto.com Арене» с крупного поражения от «Вегаса» (3:6).

Оправившись от спортивных унижений в игре с «Голден Найтс», подопечные Тодда Маклеллана оформили пару побед. Соперниками «Кингз» были «Ванкувер» (2:1 Б) и «Филадельфия» (6:3).

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Очередную потерю очков на своем льду «Лос-Анджелес» пережил 7 января, уступив «Нэшвиллу» (2:4). В последнем матче «монархи» не заметили сопротивления «Детройта» (4:0).

«Рейнджерс»

Хоккейный клуб с Бродвея провел в чемпионате 36 матчей и набрал за это время 50 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона он находится на втором месте с отрывом от третьего «Вашингтона» на 1 балл.

Новый год «Рейнджерс» встретили с размахом, отпраздновав три победы. Дважды зацепить очки «синерубашечникам» удалось в играх с «Тампой-Бэй» (4:3 Б, 4:0).

После матчей с «Лайтнинг» «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимали «Эдмонтон». В домашнем поединке парни Жерара Галлана без особых проблем разобрались с «Ойлерз» (4:1).

Прервалась серия «рейнджеров» в Неваде, где на «Т-Мобайл Арене» они отлетели в матче с «Вегасом» (1:5). В последней встрече манхэттенская банда разгромила «Анахайм» (4:1).

Коэффициенты

Победу «Лос-Анджелеса» букмекеры оценивают в 2.37, на ничью они дают коэффициент 4.48, а на победу «Рейнджерс» — 2.63.

Прогноз

Команда Жерара Галлана любит отбирать очки у клубов, которые по силам ниже ее самой . «Кингз» как раз и являются таким коллективом.

Конечно, в последних встречах «Лос-Анджелес» выдал несколько неприятных сюрпризов своим соперникам, но «рейнджеры» будут к ним готовы.

Ставка

Первый матч калифорнийской серии манхэттенские хоккеисты провели ярко, теперь их цель — вторая победа в этом штате. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» выиграют с форой -1 за 3.01.