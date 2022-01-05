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    Вторая встреча «Барыса» в 2022-м окажется результативной?

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 5 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
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    Роман Старченко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 5 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Января 2022 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч Барыс — Металлург Мг

  • 1
  • 3.05
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  • 4.30
  • 2
  • 2.03
  • Ставка!
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    «Барыс»

    После 45 матчей чемпионата парни из Нур-Султана имеют 44 очка в копилке. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на восьмом месте.

    Ближе к концу декабря «Барыс» провел небольшую выезду серию из трех поединков. На чужом льду казахстанский клуб переиграл «Авто» (2:0), уступил «Ак Барсу» (3:5) и «Трактору» (2:4).

    Три последних встречи подопечные Юрия Михайлиса скатали на своей территории. Дважды им удалось победить. В первой успешной игре казахстанцы в очередной раз припечатали «Авто» (3:2 Б).

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    Следующий домашний матч «Барыс» завершил неудачно, отдав его «Салавату Юлаеву» (1:2). В последнем поединке ребята Михайлиса принимали «Динамо» Рига и устроили латвийцам разнос (7:1).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб провел 45 поединков, в которых отвоевал 68 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он по-прежнему лидирует и опережает «Трактор» на 1 пункт.

    Пять предыдущих матчей «Металлург» Мг скатал в качестве гостей. На чужом льду «сталевары» оформили всего две победы. Стартанула выездная серия с поражения от «Авангарда» (2:4).

    После неудачного визита в Балашиху парни Ильи Воробьева сгоняли в Подольск, где прихлопнули «Витязь» (5:3). Но затем случилась очередная потеря очков, это произошло в игре с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

    В последней встрече ушедшего года «Металлург» Мг зарубился с минским «Динамо» и потерпел еще одну неудачу (0:1). В недавнем матче «Магнитка» победила «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить на «Барыс» можно за 3.02, а фаворитом букмекеры считают «Металлург» Мг — 2.05. Коэффициент на ничью — 4.24.

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    Прогноз

    В недавней игре «Барыс» уничтожил рижское «Динамо», ну а «Магнитка» устроила результативное месиво с «Салаватом». Перед очной встречей клубы хорошенько размялись, чтобы в поединке друг с другом зарубиться в результативный хоккей.

    Ставка

    От очередного матча в Нур-Султане ждем активности обеих команд. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.05.

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    «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на хоккей. Вторая встреча «Барыса» в 2022-м окажется результативной?
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