В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 5 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

После 45 матчей чемпионата парни из Нур-Султана имеют 44 очка в копилке. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на восьмом месте.

Ближе к концу декабря «Барыс» провел небольшую выезду серию из трех поединков. На чужом льду казахстанский клуб переиграл «Авто» (2:0), уступил «Ак Барсу» (3:5) и «Трактору» (2:4).

Три последних встречи подопечные Юрия Михайлиса скатали на своей территории. Дважды им удалось победить. В первой успешной игре казахстанцы в очередной раз припечатали «Авто» (3:2 Б).

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Следующий домашний матч «Барыс» завершил неудачно, отдав его «Салавату Юлаеву» (1:2). В последнем поединке ребята Михайлиса принимали «Динамо» Рига и устроили латвийцам разнос (7:1).

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб провел 45 поединков, в которых отвоевал 68 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он по-прежнему лидирует и опережает «Трактор» на 1 пункт.

Пять предыдущих матчей «Металлург» Мг скатал в качестве гостей. На чужом льду «сталевары» оформили всего две победы. Стартанула выездная серия с поражения от «Авангарда» (2:4).

После неудачного визита в Балашиху парни Ильи Воробьева сгоняли в Подольск, где прихлопнули «Витязь» (5:3). Но затем случилась очередная потеря очков, это произошло в игре с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

В последней встрече ушедшего года «Металлург» Мг зарубился с минским «Динамо» и потерпел еще одну неудачу (0:1). В недавнем матче «Магнитка» победила «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

Поставить на «Барыс» можно за 3.02, а фаворитом букмекеры считают «Металлург» Мг — 2.05. Коэффициент на ничью — 4.24.

Прогноз

В недавней игре «Барыс» уничтожил рижское «Динамо», ну а «Магнитка» устроила результативное месиво с «Салаватом». Перед очной встречей клубы хорошенько размялись, чтобы в поединке друг с другом зарубиться в результативный хоккей .

Ставка

От очередного матча в Нур-Султане ждем активности обеих команд. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.05.