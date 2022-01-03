В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 3 января. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

В 44 встречах новосибирцы взяли 52 очка. Это делает команду шестой в турнирной таблице Восточной конференции. От пятого места ее отделяют всего 2 пункта.

Минувший год «Сибирь» закончила шестью домашними матчами, в четырех из которых вырвала победы. Однако серия в Новосибирске стартовала с поражения от «Трактора» (2:4).

После потери очков в поединке с челябинцами парни Андрея Мартемьянова переиграли «Куньлунь» (3:2 ОТ) и припечатали «Локомотив» (2:1 ОТ). Еще одна домашняя осечка случилась в борьбе со СКА (3:4).

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Следующим гостем в Новосибирске был «Салават Юлаев», с которым «снеговики» справились (3:2 ОТ). В последней игре 2021-го «Сибирь» оформила волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

«Ак Барс»

Казанцы тоже поучаствовали в 44 поединках, но затащить им удалось 60 баллов. В Восточной конференции «коты» выбили себе третье место, опередив «Салават Юлаев» на 1 очко.

«Ак Барс» в конце минувшего года скатал 7-матчевую домашнюю серию и победил четырежды. Приключения на «Татнефть-Арене» стартовали с потери очков в дуэли с «Барысом» (1:2).

В остальных играх на своем льду подопечные Дмитрия Квартальнова раздавили «Нефтехимик» (5:2), слились «Салавату» (2:4), припечатали «Трактор» (5:1) и «Барыс» (5:3), уступили «Северстали» (3:4 ОТ), огорчили «Магнитку» (4:3 ОТ).

Финальную игру ушедшего года «Ак Барс» провел в Екатеринбурге против «Автомобилиста». На «Уралец-Арене» казанцы не заметили сопротивления хозяев (5:1).

Коэффициенты

Победу «Сибири» в ее домашней игре букмекеры оценивают в 2.74, победу «Ак Барса» они видят за 2.30, а ничейный исход — за 3.90.

Прогноз

В последнее время казанцы баловали своих фанатов приличной результативностью и часто побеждали. Набрав хорошую форму, «коты» заставят и «Сибирь» действовать активнее .

Ставка

Хозяева матча не испугаются соперников и будут огрызаться. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.95.