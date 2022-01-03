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    В Новосибирске хозяева устроят результативный матч с «Ак Барсом»?

    «Сибирь» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Ак Барс»
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    «Ак Барс» в игре с «Авто»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 3 января. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2022 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч Сибирь — Ак Барс

  • 1
  • 2.80
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  • 4.00
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    В 44 встречах новосибирцы взяли 52 очка. Это делает команду шестой в турнирной таблице Восточной конференции. От пятого места ее отделяют всего 2 пункта.

    Минувший год «Сибирь» закончила шестью домашними матчами, в четырех из которых вырвала победы. Однако серия в Новосибирске стартовала с поражения от «Трактора» (2:4).

    После потери очков в поединке с челябинцами парни Андрея Мартемьянова переиграли «Куньлунь» (3:2 ОТ) и припечатали «Локомотив» (2:1 ОТ). Еще одна домашняя осечка случилась в борьбе со СКА (3:4).

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    Следующим гостем в Новосибирске был «Салават Юлаев», с которым «снеговики» справились (3:2 ОТ). В последней игре 2021-го «Сибирь» оформила волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

    «Ак Барс»

    Казанцы тоже поучаствовали в 44 поединках, но затащить им удалось 60 баллов. В Восточной конференции «коты» выбили себе третье место, опередив «Салават Юлаев» на 1 очко.

    «Ак Барс» в конце минувшего года скатал 7-матчевую домашнюю серию и победил четырежды. Приключения на «Татнефть-Арене» стартовали с потери очков в дуэли с «Барысом» (1:2).

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    • В остальных играх на своем льду подопечные Дмитрия Квартальнова раздавили «Нефтехимик» (5:2), слились «Салавату» (2:4), припечатали «Трактор» (5:1) и «Барыс» (5:3), уступили «Северстали» (3:4 ОТ), огорчили «Магнитку» (4:3 ОТ).

    Финальную игру ушедшего года «Ак Барс» провел в Екатеринбурге против «Автомобилиста». На «Уралец-Арене» казанцы не заметили сопротивления хозяев (5:1).

    Коэффициенты

    Победу «Сибири» в ее домашней игре букмекеры оценивают в 2.74, победу «Ак Барса» они видят за 2.30, а ничейный исход — за 3.90.

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    Прогноз

    В последнее время казанцы баловали своих фанатов приличной результативностью и часто побеждали. Набрав хорошую форму, «коты» заставят и «Сибирь» действовать активнее.

    Ставка

    Хозяева матча не испугаются соперников и будут огрызаться. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.95.

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    «Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на хоккей. В Новосибирске хозяева устроят результативный матч с «Ак Барсом»?
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