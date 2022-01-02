В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 2 января. Начало встречи — в 20:30 мск. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

На счету клуба из Нью-Йорка лежат 44 очка, которые ему достались в 32 встречах регулярки. В турнирной таблице Столичного дивизиона «рейнджеры» занимают третье место с отставанием от первого на 3 пункта.

Четыре встречи из пяти последних «Рейнджерс» провели на выезде. В статусе гостей ребята с Манхэттена сумели оформить две победы. Но начался упомянутый отрезок с поражения в зарубе с «Колорадо» (2:4).

Покинув Денвер с плохим настроением, команда Жерара Галлана отправилась в Финикс, где прихлопнула «Аризону» (3:2), а затем в «Мэдисон Сквер Гарден» Нью-Йоркский клуб уступил «Вегасу» (2:3 Б).

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Два последних матча «синерубашечники» скатали во Флориде. Сперва они не смогли справиться с «Пантерз» (3:4), а затем — оформили победу в битве с «Тампой-Бэй» (4:3 Б).

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Флориды скатал 33 матча, в которых взял 47 баллов. В Атлантическом дивизионе «Лайтнинг» лидируют с 3-очковым отрывом от соседей по штату.

В недавнем прошлом «Тампа-Бэй» блеснула серией из четырех побед, стартовавшей с двух поединков на «Амали Арене», в которых команда переиграла «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) и «Оттаву» (2:1).

Перед приостановкой НХЛ подопечные Джона Купера съездили в Лас-Вегас и прибили «Голден Найтс» на их территории (4:3). А по возвращении домой «Болтс» победили «Монреаль» (5:4 ОТ).

В последнем матче 2021-го года «Тампа-Бэй» была унижена принципиальным соперником — «Флоридой» (3:9), а первая игра 2022-го закончилась поражением в зарубе с «Рейнджерс» (3:4 Б).

Коэффициенты

Зарядить на «Рейнджерс» можно за 2.66, а победу «Тампы-Бэй» букмекеры видят за 2.30. Вероятность ничейного результата — 4.68.

Прогноз

В их прошлой встрече «Болтс» немало чудили , что негативно повлияло на финальный счет. В ответной игре они будут лезть вперед, чтобы отыгрываться, однако «рейнджеров» это не напугает.

Ставка

В «Сквер Гарден» команда Галлана способна провести еще одну хорошую игру против действующих чемпионов и обеспечить им вторую потерю очков. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.00.