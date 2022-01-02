ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кадр из Assassin's Creed ValhallaХоккей, футбол, супергерои или целая метавселенная? Во что поиграть на праздниках? Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» победил «Детройт», Овечкин оформил дубль, «Тампа» проиграла «Рейнджерс»
  • 08:17
    • Овечкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ
    Все новости спорта

    Еще одна встреча с «Тампой» окажется за «рейнджерами»?

    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 2 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Барклай Гудроу
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 2 января. Начало встречи — в 20:30 мск. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    На счету клуба из Нью-Йорка лежат 44 очка, которые ему достались в 32 встречах регулярки. В турнирной таблице Столичного дивизиона «рейнджеры» занимают третье место с отставанием от первого на 3 пункта.

    Четыре встречи из пяти последних «Рейнджерс» провели на выезде. В статусе гостей ребята с Манхэттена сумели оформить две победы. Но начался упомянутый отрезок с поражения в зарубе с «Колорадо» (2:4).

    Покинув Денвер с плохим настроением, команда Жерара Галлана отправилась в Финикс, где прихлопнула «Аризону» (3:2), а затем в «Мэдисон Сквер Гарден» Нью-Йоркский клуб уступил «Вегасу» (2:3 Б).

    Все прогнозы на НХЛ

    Два последних матча «синерубашечники» скатали во Флориде. Сперва они не смогли справиться с «Пантерз» (3:4), а затем — оформили победу в битве с «Тампой-Бэй» (4:3 Б).

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Флориды скатал 33 матча, в которых взял 47 баллов. В Атлантическом дивизионе «Лайтнинг» лидируют с 3-очковым отрывом от соседей по штату.

    В недавнем прошлом «Тампа-Бэй» блеснула серией из четырех побед, стартовавшей с двух поединков на «Амали Арене», в которых команда переиграла «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) и «Оттаву» (2:1).

  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Детройт», Овечкин оформил дубль, «Тампа» проиграла «Рейнджерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 января
  • Сегодня

    • Перед приостановкой НХЛ подопечные Джона Купера съездили в Лас-Вегас и прибили «Голден Найтс» на их территории (4:3). А по возвращении домой «Болтс» победили «Монреаль» (5:4 ОТ).

    В последнем матче 2021-го года «Тампа-Бэй» была унижена принципиальным соперником — «Флоридой» (3:9), а первая игра 2022-го закончилась поражением в зарубе с «Рейнджерс» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Рейнджерс» можно за 2.66, а победу «Тампы-Бэй» букмекеры видят за 2.30. Вероятность ничейного результата — 4.68.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В их прошлой встрече «Болтс» немало чудили, что негативно повлияло на финальный счет. В ответной игре они будут лезть вперед, чтобы отыгрываться, однако «рейнджеров» это не напугает.

    Ставка

    В «Сквер Гарден» команда Галлана способна провести еще одну хорошую игру против действующих чемпионов и обеспечить им вторую потерю очков. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хэбей — Шеньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Уотфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Блэкпул — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.18
  • Экспресс дня 1 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на хоккей. Еще одна встреча с «Тампой» окажется за «рейнджерами»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры