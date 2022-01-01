В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «ТД Гарден» 1 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Бостон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонцы провели в текущем чемпионате всего 26 поединков, в которых набрали 30 очков. В Атлантическом дивизионе «медведи» занимают пятое место, но от плей-офф позиций отстают всего на 3 пункта.

Последний балл в «ТД Гарден» «Бостону» прилетел 5 декабря, когда дома он уступил «Тампе-Бэй», дотянув игру до овертайма (2:3 ОТ). После матча с «Болтс» парни из Массачусетса отправились в гостевое турне по Канаде.

В первой встрече на территории северных соседей подопечные Брюса Кэссиди слились «Ванкуверу» (1:2 Б), а в Альберте «Бис» смогли победить «Эдмонтон» (3:2) и «Калгари» (4:2).

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Вернувшись в «ТД Гарден», «Бостон» сыграл с «Вегасом», но без шансов слился «Голден Найтс» в одну калитку (1:4). Неудачно для «Брюинз» закончился их последний матч с «Айлендерс» (1:3).

«Баффало»

Хоккеисты из Буффало, Нью-Йорк, скатали 32 встречи, в которых затащили 25 баллов. В зачете Атлантического дивизиона они занимают шестое место с 8-очковым отставанием от плей-офф.

В недавнем прошлом добродушный «Баффало» без проблем отдавал очки всем нуждающимся. В период с 28 ноября по 12 декабря команда пережила семь подряд поражений.

Наконец-то вспомнить о победах парням Дона Гранато удалось 15-го числа, когда они прихлопнули «Виннипег» (4:2). Вдогонку «Сэйбрз» отвоевали баллы у «Миннесоты» (3:2 Б).

После встречи с «дикарями» «Баффало» принялся за свое любимое транжирство. В трех дальнейших поединках «Сэйбрз» проиграли «Питтсбургу» (2:3 ОТ), «Нью-Джерси» (3:4) и «Айлендерс» (1:4).

Коэффициенты

Победу «Бостона» в предстоящем матче можно поймать за 1.53, а на «Баффало» букмекеры дают кэф 5.70. Ничья оценивается в 5.15.

Прогноз

Перед паузой в НХЛ «Брюинз» дважды кряду проиграли, а беды «Баффало» только усугублялись. Команда Дона Гранато просто не в состоянии сейчас навредить «медведям» на их территории.

Ставка

В «ТД Гарден» парни Кэссиди проведут «верховой» матч и без напряга заберут 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТБ 4.5 за 1.90.