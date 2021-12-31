В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В 30 играх «Пантерз» удалось захватить 42 очка, благодаря чему они замыкают первую тройку в Атлантическом дивизионе. От «Тампы», находящейся на вершине, «коты» отстают на 4 балла.

В игре 11 декабря «Флорида» в Финиксе припечатала «Аризону» (3:1), после чего пережила ощутимую для себя в этом сезоне серию поражений, дошедшую до трех поединков.

При этом в каждой провальной игре подопечные Эндрю Брюнетта пропустили по 3+ шайбы. Проблемы «Пантерз» начались с визита в Денвер, где команда оказалась слабее «Колорадо» (2:3).

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После зарубы с «Эвеланш» «Флорида» вернулась на «ФЛА Лайв Арену». Дома «котов» ждали унижения от «Оттавы» (2:8) и «Лос-Анджелеса» (1:4). В недавней же игре «Пантерз» оформили победу над «Рейнджерс» (4:3).

«Тампа-Бэй»

Хоккеисты из Флориды скатали 31 матч и заработали за это время 46 баллов. В Атлантическом дивизионе «Болтс» уверенно лидируют с 4-очковым отрывом от конкурентов.

Пока «Флорида» обыгрывала «Аризону» 11 декабря, «Тампа-Бэй» в этот же вечер безуспешно билась с «Оттавой», от которой в итоге получила полную сетку (0:4).

В игре с «Сенаторз» прервалась победная серия «Лайтнинг», дошедшая до пяти матчей. Однако после позорного поединка с канадским клубом парни Джона Купера принялись строить новую линию без поражений.

В четырех следующих поединках «Тампа-Бэй» взяла верх над «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ), кинула ответку «Оттаве» (2:1), разобралась с «Вегасом» (4:3) и перебила «Монреаль» (5:4 ОТ).

Коэффициенты

На «Флориду» в ее домашней игре букмекеры предлагают поставить за 2.23, ничья оценивается в 4.62, а успешный результат «Тампы-Бэй» — в 2.78.

Прогноз

Банда Купера справляется с потерями в составе и продолжает выбивать всех со второй половины декабря.

В двух последних матчах «Болтс» показатели хорошую атакующую игру, забросив по 4 шайбы в основное время. Для «Флориды» с ее 15 пропущенными голами в трех предыдущих встречах это тревожная новость.

Ставка

В выездном матче «Лайтнинг» вымотают оборону «Пантерз» и забросят несколько шайб, которые помогут им взять очки. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3 за 2.12.