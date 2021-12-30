В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Словакия сыграет с Россией. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 30 декабря. Начало запланировано на 00:30 мск. Словакия U20 — Россия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия U20

Сборная Словакии скатала два поединка, но в каждом уступила. Сейчас она находится на последнем месте в таблице группы B с разницей забитых/пропущенных — 2:6.

В дебютном матче МЧМ-2022 Словакия сразилась с США. В игре со Штатами парни Ивана Фенеша потерпели поражение с минимальным превосходством североамериканской команды (2:3).

В поединке со Штатами Словакия U20 летела в счете в три шайбы и слишком поздно проснулась. Дубль Мартира Хромяка в третьей двадцатиминутке ничем словакам не помог.

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Во второй встрече Словакия сыграла со Швецией. В зарубе с «тремя коронами» парни Фенеша были разбиты в одну калитку (0:3). Словаки нанесли 48 бросков в створ, но ничем толковым это не закончилось.

Россия U20

В активе российских парней одно поражение и одна победа. В турнирной таблице группы B команда находится на третьей позиции с гандикапом голов — 7:8.

На старте чемпионата мира Россия сыграла со Швецией. В этом поединке банда Сергея Зубова потерпела поражение с довольно крупной разницей в счете — 3:6.

В упомянутом матче Россия U20 перебила шведов по броскам в створ 30:24, однако даже реализации в 10% было недостаточно. В обороне парни Зубова сыграли слабенько.

Вторую встречу Россия провела со Швейцарией и оформила первую победу (4:2). За час матча команда бахнула в ворота швейцарцев 32 раза и показала 12.5% реализации.

Коэффициенты

На Словакию в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 6.10, ничья оценивается в 5.80, а победа России — в 1.38.

Прогноз

Словакия проиграла в двух встречах, однако ни разу общий тотал не доходил до 6 и более голов. Словаки никому не позволяли издеваться над собой .

Ставка

Несмотря на цепкость соперников, парни Сергея Зубова должны брать очки, но при этом града голов они не устроят. Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТМ 7.5 за 1.97.