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    Усугубит ли «Ак Барс» турнирные проблемы «Автомобилиста»?

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч КХЛ 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Ак Барс»
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    Артём Лукоянов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Декабря 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч Автомобилист — Ак Барс

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    В 43 играх чемпионата екатеринбургскому клубу удалось затащить 40 очков. Однако теперь он находится на девятом месте в таблице Востока с 2-очковым отставанием от восьмого «Барыса».

    Последний раз «Автомобилист» довольствовался максимумом 10 декабря. В тот игровой день гости с Урала всухую переиграли «Локомотив» (2:0).

    В пяти дальнейших поединках подопечные Николая Заварухина занимались благотворительностью. Сперва «Авто» отдало очки «Спартаку» (2:5), после чего дома уступило и «Барысу» (0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Три последних матча «Автомобилист» провалил на выезде. Неудачная гостевая серия началась с позора в дуэли с «Динамо» Москва (1:7). Далее «Авто» не справилось ни с «Салаватом» (2:4), ни с «Барысом» (2:3 Б).

    «Ак Барс»

    Казанцы также скатали 43 поединка, но заработать им удалось 58 баллов. Теперь в Восточной конференции «коты» поднялись на третью строчку, а «Салават Юлаев» подвинули на четвертую.

    В течение семи последних матчей календарь КХЛ баловал «Ак Барс» исключительно домашними испытаниями. В четырех поединках из семи на «Татнефть-Арене» хозяева оказались сильнее гостей.

    Перед паузой на Евротур подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели поражение от «Барыса» (1:2), втоптали в лед «Нефтехимик» (5:2) и уступили «Салавату Юлаеву» (2:4).

    После отдыха, связанного с матчами сборных, «Ак Барс» припечатал «Трактор» (5:1) и «Барыс» (5:3), слился «Северстали» (3:4 ОТ) и камбэкнулся в зарубе с «Металлургом» Мг (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Благоприятный для «Автомобилиста» исход встречи букмекеры оценивают в 2.76, на победу «Ак Барса» они выдвигают кэф 2.23, а ничью можно поймать за 4.10.

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    Прогноз

    После смены коуча на «Авто» градом посыпались игровые проблемы, ставшие причиной потерь очков в пяти матчах и лишения места в зоне плей-офф. «Ак Барс» в это время успел неплохо прибавить и втиснуться в топ-3 конференции.

    Ставка

    В Екатеринбурге парни Квартальнова проведут не только уверенный матч, но и покажут хорошую индивидуальную результативность. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 2.5 за 2.39.

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    «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на хоккей. Усугубит ли «Ак Барс» турнирные проблемы «Автомобилиста»?
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