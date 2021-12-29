В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

В 43 играх чемпионата екатеринбургскому клубу удалось затащить 40 очков. Однако теперь он находится на девятом месте в таблице Востока с 2-очковым отставанием от восьмого «Барыса».

Последний раз «Автомобилист» довольствовался максимумом 10 декабря. В тот игровой день гости с Урала всухую переиграли «Локомотив» (2:0).

В пяти дальнейших поединках подопечные Николая Заварухина занимались благотворительностью. Сперва «Авто» отдало очки «Спартаку» (2:5), после чего дома уступило и «Барысу» (0:2).

Все прогнозы на КХЛ

Три последних матча «Автомобилист» провалил на выезде. Неудачная гостевая серия началась с позора в дуэли с «Динамо» Москва (1:7). Далее «Авто» не справилось ни с «Салаватом» (2:4), ни с «Барысом» (2:3 Б).

«Ак Барс»

Казанцы также скатали 43 поединка, но заработать им удалось 58 баллов. Теперь в Восточной конференции «коты» поднялись на третью строчку, а «Салават Юлаев» подвинули на четвертую.

В течение семи последних матчей календарь КХЛ баловал «Ак Барс» исключительно домашними испытаниями. В четырех поединках из семи на «Татнефть-Арене» хозяева оказались сильнее гостей.

Перед паузой на Евротур подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели поражение от «Барыса» (1:2), втоптали в лед «Нефтехимик» (5:2) и уступили «Салавату Юлаеву» (2:4).

После отдыха, связанного с матчами сборных, «Ак Барс» припечатал «Трактор» (5:1) и «Барыс» (5:3), слился «Северстали» (3:4 ОТ) и камбэкнулся в зарубе с «Металлургом» Мг (4:3 ОТ).

Коэффициенты

Благоприятный для «Автомобилиста» исход встречи букмекеры оценивают в 2.76, на победу «Ак Барса» они выдвигают кэф 2.23, а ничью можно поймать за 4.10.

Прогноз

После смены коуча на «Авто» градом посыпались игровые проблемы, ставшие причиной потерь очков в пяти матчах и лишения места в зоне плей-офф. «Ак Барс» в это время успел неплохо прибавить и втиснуться в топ-3 конференции.

Ставка

В Екатеринбурге парни Квартальнова проведут не только уверенный матч, но и покажут хорошую индивидуальную результативность. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 2.5 за 2.39.