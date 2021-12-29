В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Австрия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 29 декабря. Начало запланировано на 03:00 мск. Австрия U20 — Канада U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия U20

На старте чемпионата мира Австрия встретилась с Финляндией и прогнозируемо отлетела с крупным счетом (1:7). В группе A эта сборная осталась единственной без набранных баллов.

Гол в составе Австрии U20 забил Мартин Урбанек, реализовав во втором периоде большинство. Но тогда у финнов уже было солидное преимущество в счете, которое в дальнейшем она только увеличивала.

За час игры парни Марко Певаля нанесли всего 9 бросков в створ. Весь матч они только оборонялись. Австрийцы сумели отразить 41 удар финнов, но это ничего не дало.

Все прогнозы на хоккей

Прошлогодний чемпионат мира Австрия провела с другим тренером, однако закончила первенство печально. В таблице она оказалась последней с разницей голов — 1:29.

Канада U20

На старте домашнего турнира Канада одержала верх над Чехией (6:3). На данный момент североамериканская команда занимает второе место в таблице с 3 баллами.

На старте поединка с чехами Канада U20 вынуждена была отыгрываться. Однако во втором и третьем периодах «кленовые» трижды реализовали большинство и оставили дерзкую Чехию с пустыми карманами.

За весь матч подопечные Дэйва Кэмерона нанесли 36 бросков в створ, перебив Чехию почти в два раза. Самым точным в составе канадцев оказался Оуэн Пауэр, оформивший хет-трик.

Групповой раунд прошлого чемпионата мира Канада провела идеально, оформив четыре победы с разницей голов — 33:4. В плей-офф «кленовые» доехали до финала, где врезались в команду США (0:2).

Коэффициенты

В Австрию букмекеры не верят и дают коэффициент на ее победу — 41.0. Ничейный исход оценивается в 28.0, а в победе Канады сомнений нет — 1.01.

Прогноз

Для соперников уровня Канады поединок с Австрией — это халявные очки , которые «кленовые» возьмут без вопросов. При этом хозяевам турнира нет смысла откладывать намечающийся разгром на концовку встречи.

Ставка

От североамериканской сборной ожидаем резвого начала. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 3 за 1.97.