ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичГлавная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне Усман ДембелеТрансферный дайджест. 21-27 декабря Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду
  • 11:34
    • Матч «Ювентус» — «Наполи» может не состояться из-за коронавируса
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
  • 01:32
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 00:35
    • Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022
    Все новости спорта

    Канадцы начнут уничтожать австрийцев с первых минут

    Австрия U20 — Канада U20. Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Канады
    Прогноз и ставки на Австрия U20 — Канада U20
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Донован Себранго
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Австрия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 29 декабря. Начало запланировано на 03:00 мск. Австрия U20 — Канада U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австрия U20

    На старте чемпионата мира Австрия встретилась с Финляндией и прогнозируемо отлетела с крупным счетом (1:7). В группе A эта сборная осталась единственной без набранных баллов.

    Гол в составе Австрии U20 забил Мартин Урбанек, реализовав во втором периоде большинство. Но тогда у финнов уже было солидное преимущество в счете, которое в дальнейшем она только увеличивала.

    За час игры парни Марко Певаля нанесли всего 9 бросков в створ. Весь матч они только оборонялись. Австрийцы сумели отразить 41 удар финнов, но это ничего не дало.

    Все прогнозы на хоккей

    Прошлогодний чемпионат мира Австрия провела с другим тренером, однако закончила первенство печально. В таблице она оказалась последней с разницей голов — 1:29.

    Канада U20

    На старте домашнего турнира Канада одержала верх над Чехией (6:3). На данный момент североамериканская команда занимает второе место в таблице с 3 баллами.

    На старте поединка с чехами Канада U20 вынуждена была отыгрываться. Однако во втором и третьем периодах «кленовые» трижды реализовали большинство и оставили дерзкую Чехию с пустыми карманами.

  • Победа без феерии. Сборная России не без проблем одолела Швейцарию
  • Реакция СМИ о победе молодежной сборной России над Швейцарией
  • Сегодня

    • За весь матч подопечные Дэйва Кэмерона нанесли 36 бросков в створ, перебив Чехию почти в два раза. Самым точным в составе канадцев оказался Оуэн Пауэр, оформивший хет-трик.

    Групповой раунд прошлого чемпионата мира Канада провела идеально, оформив четыре победы с разницей голов — 33:4. В плей-офф «кленовые» доехали до финала, где врезались в команду США (0:2).

    Коэффициенты

    В Австрию букмекеры не верят и дают коэффициент на ее победу — 41.0. Ничейный исход оценивается в 28.0, а в победе Канады сомнений нет — 1.01.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Для соперников уровня Канады поединок с Австрией — это халявные очки, которые «кленовые» возьмут без вопросов. При этом хозяевам турнира нет смысла откладывать намечающийся разгром на концовку встречи.

    Ставка

    От североамериканской сборной ожидаем резвого начала. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 3 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тондела — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Маритиму — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Морейренсе — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Австрия U20 — Канада U20: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на хоккей. Канадцы начнут уничтожать австрийцев с первых минут
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры