Коэффициенты на матч Ак Барс — Металлург Мг
«Ак Барс»
В 42 встречах регулярного чемпионата казанцы смогли взять 56 очков. В таблице Восточной конференции «коты» занимают четвертое место, отставая от позиции в топ-3 по дополнительным показателям.
Шесть прошлых матчей «Ак Барсу» посчастливилось провести на родной площадке. Правда, в половине поединков при своей публике «коты» отдали очки гостям.
Сперва парни Дмитрия Квартальнова уступили «Барысу» (1:2). Затем перед паузой на Евротур казанская банда разгромила «Нефтехимик» (5:2) и потерпела поражение от «Салавата Юлаева» (2:4).
После игр сборных «Ак Барс» провел шикарные поединки против «Трактора» (5:1) и «Салавата Юлаева» (5:3). А в последней встрече команда Квартальнова не справилась с «Северсталью» (3:4 ОТ).
«Металлург» Мг
Магнитогорцы имеют в своем резерве 65 очков, добытых в 42 поединках. В турнирной таблице Востока они являются бесспорными лидерами с отрывом в 2 пункта от «Трактора».
У «Металлурга» Мг также недавно была домашняя серия. В трех встречах из пяти на своем льду «Магнитка» победила. Один успешный матч «лисы» скатали с «Куньлунем» (6:4).
А после крупного поражения от СКА (1:5) подопечные Ильи Воробьева разделались с «Авангардом» (3:2). Еще в одной игре «сталевары» вырвали победу над «Северсталью» (4:3 ОТ).
Покинув свой город, «Металлург» Мг поехал в Балашиху, где потерпел неудачу в битве с «Авангардом» (2:4). Позже в Подольске ребята Воробьева переиграли «Витязь» (5:3).
Коэффициенты
Положительный для «Ак Барса» исход встречи букмекеры оценивают в 2.44, кэф на ничью — 3.90, а на победу «Металлурга» Мг — 2.55.
Прогноз
В пяти последних матчах в Казани «коты» побаловали своих фанатов
Ставка
В гости к «Ак Барсу» мчится одна из результативнейших команд КХЛ, поэтому логично ждать очередного верха на «Татнефть-Арене». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.40.