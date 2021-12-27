В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В 42 встречах регулярного чемпионата казанцы смогли взять 56 очков. В таблице Восточной конференции «коты» занимают четвертое место, отставая от позиции в топ-3 по дополнительным показателям.

Шесть прошлых матчей «Ак Барсу» посчастливилось провести на родной площадке. Правда, в половине поединков при своей публике «коты» отдали очки гостям.

Сперва парни Дмитрия Квартальнова уступили «Барысу» (1:2). Затем перед паузой на Евротур казанская банда разгромила «Нефтехимик» (5:2) и потерпела поражение от «Салавата Юлаева» (2:4).

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После игр сборных «Ак Барс» провел шикарные поединки против «Трактора» (5:1) и «Салавата Юлаева» (5:3). А в последней встрече команда Квартальнова не справилась с «Северсталью» (3:4 ОТ).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы имеют в своем резерве 65 очков, добытых в 42 поединках. В турнирной таблице Востока они являются бесспорными лидерами с отрывом в 2 пункта от «Трактора».

У «Металлурга» Мг также недавно была домашняя серия. В трех встречах из пяти на своем льду «Магнитка» победила. Один успешный матч «лисы» скатали с «Куньлунем» (6:4).

А после крупного поражения от СКА (1:5) подопечные Ильи Воробьева разделались с «Авангардом» (3:2). Еще в одной игре «сталевары» вырвали победу над «Северсталью» (4:3 ОТ).

Покинув свой город, «Металлург» Мг поехал в Балашиху, где потерпел неудачу в битве с «Авангардом» (2:4). Позже в Подольске ребята Воробьева переиграли «Витязь» (5:3).

Коэффициенты

Положительный для «Ак Барса» исход встречи букмекеры оценивают в 2.44, кэф на ничью — 3.90, а на победу «Металлурга» Мг — 2.55.

Прогноз

В пяти последних матчах в Казани «коты» побаловали своих фанатов общим тоталом 6+ голов . При этом в трех встречах они вынесли каждого, с кем тягались на своем льду.

Ставка

В гости к «Ак Барсу» мчится одна из результативнейших команд КХЛ, поэтому логично ждать очередного верха на «Татнефть-Арене». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.40.