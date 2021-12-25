В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В 41 матче чемпионата казанская команда смогла захватить 55 очков и подняться на третье место в рейтинге Востока. От «Салавата Юлаева» она оторвалась на 1 балл.

В начале декабря «Ак Барсу» посчастливилось посетить Дубай, где на «Кока-Кола Арене» больше 5 тыс. зрителей увидели его победу над «Авангардом» в рамках KHL World Games (3:1).

После встречи в ОАЭ команда Дмитрия Квартальнова провела пять матчей на своей площадке, где пережила два поражения. В одном из неудачных поединков казанцы оказались слабее «Барыса» (1:2).

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После «кошачьего дерби» «Ак Барс» выдал разгромную победу над «Нефтехимиком» (5:2), а затем проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4). В двух недавних матчах парни Квартальнова прихлопнули «Трактор» (5:1) и «Барыс» (5:3).

«Северсталь»

Хоккеисты из Череповца отвоевали у других ребят 52 балла в 41 игре сезона. В турнирной таблице Западной конференции команда вновь опустилась на шестое место, но ближайших соседей снизу она обходит на 5 пунктов.

В матче 6 декабря «Северсталь» дома принимала «Витязь». В «Ледовом дворце» хозяевам удалось оформить волевую победу (3:1). С того момента «сталь» больше никого не обыгрывала.

В пяти дальнейших поединках подопечные Андрея Разина терпели неудачи. В каждой проигранной встрече череповчане позволяли соперникам забросить минимум три шайбы.

Началась темная полоса «Северстали» в матчах с «Йокеритом» (3:4 ОТ) и «Авангардом» (2:3). В гостевой серии «сталь» уступила «Сочи» (4:5), «Металлургу» Мг (3:4 ОТ) и «Трактору» (1:6).

Коэффициенты

На «Ак Барс» в предстоящем матче предлагается кэф 1.65, ничейный вариант букмекеры рассматривают за 4.72, а победу «Северстали» можно поймать за 4.82.

Прогноз

В трех играх из четырех последних «Ак Барс» победил. Все те встречи состоялись на «Татнефть-Арене» и пробили тотал больше 6 голов .

«Северсталь» перед поездкой в Казань слила пять матчей. Во всех проигранных поединках суммарное количество заброшенных шайб доходило до пятерки и выше.

Ставка

Раз команды привыкли в последнее время играть результативно против других, то почему бы не устроить открытую зарубу и в очной встрече? Очки не помешают каждой стороне. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.92.