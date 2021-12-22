В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Филадельфийская банда провела 29 матчей и заработала столько же очков. В Столичном дивизионе она поднялась на шестое место, однако от плей-офф оранжевых отделяет дистанция в 10 пунктов.

После перемен на тренерской должности «Филадельфия» успела дважды кряду проиграть. Осталась без очков команда в матчах с «Колорадо» (5:7) и «Нью-Джерси» (0:3).

А первые результаты работы Майка Йео стали видны в выездных поединках с «Вегасом» (4:3) и «Аризоной» (5:3). Три победы в ряд «Флайерз» выбили в домашней игре с «Нью-Джерси» (6:1).

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После разгрома «Девилз» «Филадельфия» допустила осечку в гостевом матче с «Монреалем» (2:3 Б). Последний поединок команда Йео закончила победой над «Оттавой» (4:3 ОТ).

«Вашингтон»

Столичные парни провели 31 встречу, в которой оформили 43 очка. В родном дивизионе «Кэпс» на сегодня вторые. От первой «Каролины» они отстают пока по дополнительной статистике.

С 3 по 11 декабря «Вашингтон» четырежды подряд вышел на лед «Кэпитал Уан Арены», однако местную публику хозяева порадовали всего двумя победами.

После домашней серии подопечные Питера Лавиолетта покинули родной штат на три игры. На чужбине «Кэпиталз» взяли верх над «Баффало» (3:2 Б), уступили «Чикаго» (4:5 ОТ) и разгромили «Виннипег» (5:2).

На последний матч «Вашингтон» вернулся домой, где встретился с «Лос-Анджелесом». В поединке с «Кингз» команда Лавиолетта неожиданно потерпела поражение (2:3).

Коэффициенты

В домашней игре «Филадельфии» на хозяев букмекеры дают коэффициент 2.90. Ничья оценивается в 4.10, а победа «Вашингтона» — в 2.29.

Прогноз

При новом тренере у «Филадельфии» начали пробиваться успехи. К матчу с «Кэпиталз» команда подходит с четырьмя победами в пяти играх. Ранее в текущем сезоне ничего подобного не было.

Однако у «Вашингтона» свои планы на этот поединок после домашнего облома в зарубе с «Кингз».

Ставка

Против «Флайерз», у которых много потерь в составе, «Кэпиталз» покажут атакующий хоккей и добудут устраивающий их результат. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит в матче за 2.29.