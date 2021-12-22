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    «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.29) на хоккейный матч НХЛ 22 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Вашингтон»
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    Ларс Эллер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    Филадельфийская банда провела 29 матчей и заработала столько же очков. В Столичном дивизионе она поднялась на шестое место, однако от плей-офф оранжевых отделяет дистанция в 10 пунктов.

    После перемен на тренерской должности «Филадельфия» успела дважды кряду проиграть. Осталась без очков команда в матчах с «Колорадо» (5:7) и «Нью-Джерси» (0:3).

    А первые результаты работы Майка Йео стали видны в выездных поединках с «Вегасом» (4:3) и «Аризоной» (5:3). Три победы в ряд «Флайерз» выбили в домашней игре с «Нью-Джерси» (6:1).

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    После разгрома «Девилз» «Филадельфия» допустила осечку в гостевом матче с «Монреалем» (2:3 Б). Последний поединок команда Йео закончила победой над «Оттавой» (4:3 ОТ).

    «Вашингтон»

    Столичные парни провели 31 встречу, в которой оформили 43 очка. В родном дивизионе «Кэпс» на сегодня вторые. От первой «Каролины» они отстают пока по дополнительной статистике.

    С 3 по 11 декабря «Вашингтон» четырежды подряд вышел на лед «Кэпитал Уан Арены», однако местную публику хозяева порадовали всего двумя победами.

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    • После домашней серии подопечные Питера Лавиолетта покинули родной штат на три игры. На чужбине «Кэпиталз» взяли верх над «Баффало» (3:2 Б), уступили «Чикаго» (4:5 ОТ) и разгромили «Виннипег» (5:2).

    На последний матч «Вашингтон» вернулся домой, где встретился с «Лос-Анджелесом». В поединке с «Кингз» команда Лавиолетта неожиданно потерпела поражение (2:3).

    Коэффициенты

    В домашней игре «Филадельфии» на хозяев букмекеры дают коэффициент 2.90. Ничья оценивается в 4.10, а победа «Вашингтона» — в 2.29.

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    Прогноз

    При новом тренере у «Филадельфии» начали пробиваться успехи. К матчу с «Кэпиталз» команда подходит с четырьмя победами в пяти играх. Ранее в текущем сезоне ничего подобного не было.

    Однако у «Вашингтона» свои планы на этот поединок после домашнего облома в зарубе с «Кингз».

    Ставка

    Против «Флайерз», у которых много потерь в составе, «Кэпиталз» покажут атакующий хоккей и добудут устраивающий их результат. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит в матче за 2.29.

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    «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» реабилитируется за провальную игру с «Лос-Анджелесом»?
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