В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 17 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В текущем сезоне «дикари» успели скатать 28 поединков, в которых затащили 39 баллов. В зачете Центрального дивизиона они находятся на первом месте и опережают вторую команду на 2 очка.

Еще недавно «Миннесота» наводила страх на соперников, вынося всех подряд в течение восьми матчей. В шести встречах неприступной серии «Минни» забрасывала по 4+ шайбы в основное время.

Последних пострадавших в этом списке нашли за пределами «Эксел Энерджи Центра». Сперва в Канаде парни Дина Эвансона раздавили «Эдмонтон» (4:1), а в Калифорнии — уничтожили «Сан-Хосе» (5:2).

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А вот в двух последних встречах «Миннесоте» напомнили о поражениях. Прервать серию «дикарей» посмел «Лос-Анджелес» (1:2). Вдогонку «Минни» хлопнул «Вегас» (4:6).

«Баффало»

После 28 поединков на счету ребят из Буффало, Нью-Йорк, 22 очка. В Атлантическом дивизионе команда находится на шестой позиции, а от плей-офф зоны ее отделяют 9 пунктов.

С конца ноября по 12 декабря над «Баффало» поиздевались семь соперников, заставив «Сэйбрз» расстаться с возможными набранными баллами.

Последние три матча унылой серии команды состоялись на глазах у родных зрителей. Сперва «мечи» ничего не смогли поделать с «Анахаймом» (0:2). Чуть лучше, но все же безуспешно, «Сэйбрз» провели встречу с «Рейнджерс» (1:2).

Хоть что-то «Баффало» удалось извлечь из поединка с «Вашингтоном» (3:2 Б). А в последнем матче, прошедшем в Канаде, «Сэбс» оформили долгожданную победу, припечатав «Виннипег» (4:2).

Коэффициенты

В этой встрече «Миннесота» будет бесспорным фаворитом с кэфом на победу 1.48. На победу «Баффало» букмекеры дают коэффициент 5.95, а на ничью — 5.60.

Прогноз

После пары неудачных матчей у «дикарей» появилась шикарная возможность вновь вернуться на привычный путь , поскольку «Баффало» на сегодня не выглядит клубом, способным как-то приструнить команду уровня «Миннесоты».

Ставка

В предстоящем поединке хозяева вынесут «Сэйбрз» и не дадут им времени даже помечтать о победе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3.5 за 1.91.