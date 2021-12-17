ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте Россия — КанадаВеселый хоккей. Расслабленность едва не стоила сборной России победы над Канадой Роберт ЛевандовскиА что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись
  • 00:56
    • «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в столичном дерби
  • 21:05
    • Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала
  • 00:28
    • «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» сыграли вничью
  • 00:27
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Гройтер Фюрт», «Байер» упустил победу над «Хоффенхаймом»
  • 22:49
    • В МЮ выявлено 19 случаев заражения коронавирусом
  • 22:34
    • «Айнтрахт» на выезде победил гладбахскую «Боруссию»
  • 20:57
    • Российские гандболистки проиграли Норвегии в четвертьфинале ЧМ
    Все новости спорта

    Устроит ли «Миннесота» разнос «Баффало»?

    «Миннесота» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч НХЛ 17 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Баффало»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Гринвэй
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 17 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Миннесота — Баффало

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 5.45
  • Ставка!
    •

    «Миннесота»

    В текущем сезоне «дикари» успели скатать 28 поединков, в которых затащили 39 баллов. В зачете Центрального дивизиона они находятся на первом месте и опережают вторую команду на 2 очка.

    Еще недавно «Миннесота» наводила страх на соперников, вынося всех подряд в течение восьми матчей. В шести встречах неприступной серии «Минни» забрасывала по 4+ шайбы в основное время.

    Последних пострадавших в этом списке нашли за пределами «Эксел Энерджи Центра». Сперва в Канаде парни Дина Эвансона раздавили «Эдмонтон» (4:1), а в Калифорнии — уничтожили «Сан-Хосе» (5:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    А вот в двух последних встречах «Миннесоте» напомнили о поражениях. Прервать серию «дикарей» посмел «Лос-Анджелес» (1:2). Вдогонку «Минни» хлопнул «Вегас» (4:6).

    «Баффало»

    После 28 поединков на счету ребят из Буффало, Нью-Йорк, 22 очка. В Атлантическом дивизионе команда находится на шестой позиции, а от плей-офф зоны ее отделяют 9 пунктов.

    С конца ноября по 12 декабря над «Баффало» поиздевались семь соперников, заставив «Сэйбрз» расстаться с возможными набранными баллами.

  • НХЛ. «Оттава» забросила восемь шайб «Флориде», «Тампа» вырвала победу у «Лос-Анджелеса»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 декабря
  • Вчера

    • Последние три матча унылой серии команды состоялись на глазах у родных зрителей. Сперва «мечи» ничего не смогли поделать с «Анахаймом» (0:2). Чуть лучше, но все же безуспешно, «Сэйбрз» провели встречу с «Рейнджерс» (1:2).

    Хоть что-то «Баффало» удалось извлечь из поединка с «Вашингтоном» (3:2 Б). А в последнем матче, прошедшем в Канаде, «Сэбс» оформили долгожданную победу, припечатав «Виннипег» (4:2).

    Коэффициенты

    В этой встрече «Миннесота» будет бесспорным фаворитом с кэфом на победу 1.48. На победу «Баффало» букмекеры дают коэффициент 5.95, а на ничью — 5.60.

    Прогноз

    После пары неудачных матчей у «дикарей» появилась шикарная возможность вновь вернуться на привычный путь, поскольку «Баффало» на сегодня не выглядит клубом, способным как-то приструнить команду уровня «Миннесоты».

    Ставка

    В предстоящем поединке хозяева вынесут «Сэйбрз» и не дадут им времени даже помечтать о победе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3.5 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Даллас — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аризона — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Букша — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Хэбэй
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мария — ван Эйтванк
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сабаил — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Звонарева — Стоянович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Карабах — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Баффало»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на хоккей. Устроит ли «Миннесота» разнос «Баффало»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры