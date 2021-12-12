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    Как «Ак Барс» проведет дома «зеленое дерби»?

    «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.86) на хоккейный матч КХЛ 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
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    «Ак Барс» в игре с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Ак Барс — Салават Юлаев

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  • 2.18
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  • 3.85
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Казанские парни приняли участие в 38 матчах, после которых они оказались третьими в Восточной конференции с 51 баллом. От первого места «коты» отстают на 8 очков.

    После нескольких побед с 6 по 23 ноября «Ак Барс» пережил поражение. Неудачной для казанцев получилась встреча со СКА, прошедшая на «Татнефть-Арене» (3:4 ОТ).

    Три следующих поединка подопечные Дмитрия Квартальнова скатали на чужом льду. Началась выездная серия казанцев с непростой победы над «Нефтехимиком» (3:2 Б).

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    Позже «Ак Барс» был раздавлен московским «Динамо» (1:4), а в ОАЭ ему удалось прихлопнуть «Авангард» (3:1). Вернувшись в родные стены, «коты» слились «Барысу» (1:2) и снова огорчили «Нефтехимик» (5:2).

    «Салават Юлаев»

    Уфимцы также скатали 38 поединков и урвали в них 49 баллов. В таблице Восточной конференции команда находится на четвертом месте, отставая от «Ак Барса» на 2 очка.

    Под конец прошлого месяца «Салават Юлаев» пережил четыре подряд поражения. Во время тусклого периода «юлаевцы» слились «Динамо» Москва (1:3), «Торпедо» (0:1), «Витязю» (2:3 Б) и «Амуру» (1:2).

    Разогнуть недавнюю безвыигрышную цепочку команде Томи Ламсы удалось во Владивостоке, где «зеленые» хлопнули «Адмирал», не пропустив ни единого гола (2:0).

    Зимой «Салават Юлаев» успел трижды сыграть на «Уфа Арене». Сперва банда Ламсы крупно влетела «Динамо» Москва (0:4), а позже — разгромила «Адмирал» (4:2) и «Сочи» (5:0).

    Коэффициенты

    Победу «Ак Барса» букмекеры дают возможность поймать за 2.26, коэффициент на победу «Салавата Юлаева» — 2.96, а на ничью — 4.06.

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    Прогноз

    Перед встречей на «Татнефть-Арене» уфимцы выдали две победы с высоким индивидуальным тоталом, однако с очными поединками с «Ак Барсом» у них беда.

    В семи последних матчах в рамках «зеленого дерби» парни из Казани были сильнее. На сегодня банда Квартальнова находится в таком состоянии, чтобы продолжить приятную для себя тенденцию.

    Ставка

    При поддержке любимых фанатов «коты» не уступят. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 3.5 за 2.86.

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    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Ак Барс» проведет дома «зеленое дерби»?
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