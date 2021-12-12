Коэффициенты на матч Ак Барс — Салават Юлаев
«Ак Барс»
Казанские парни приняли участие в 38 матчах, после которых они оказались третьими в Восточной конференции с 51 баллом. От первого места «коты» отстают на 8 очков.
После нескольких побед с 6 по 23 ноября «Ак Барс» пережил поражение. Неудачной для казанцев получилась встреча со СКА, прошедшая на «Татнефть-Арене» (3:4 ОТ).
Три следующих поединка подопечные Дмитрия Квартальнова скатали на чужом льду. Началась выездная серия казанцев с непростой победы над «Нефтехимиком» (3:2 Б).
Позже «Ак Барс» был раздавлен московским «Динамо» (1:4), а в ОАЭ ему удалось прихлопнуть «Авангард» (3:1). Вернувшись в родные стены, «коты» слились «Барысу» (1:2) и снова огорчили «Нефтехимик» (5:2).
«Салават Юлаев»
Уфимцы также скатали 38 поединков и урвали в них 49 баллов. В таблице Восточной конференции команда находится на четвертом месте, отставая от «Ак Барса» на 2 очка.
Под конец прошлого месяца «Салават Юлаев» пережил четыре подряд поражения. Во время тусклого периода «юлаевцы» слились «Динамо» Москва (1:3), «Торпедо» (0:1), «Витязю» (2:3 Б) и «Амуру» (1:2).
Разогнуть недавнюю безвыигрышную цепочку команде Томи Ламсы удалось во Владивостоке, где «зеленые» хлопнули «Адмирал», не пропустив ни единого гола (2:0).
Зимой «Салават Юлаев» успел трижды сыграть на «Уфа Арене». Сперва банда Ламсы крупно влетела «Динамо» Москва (0:4), а позже — разгромила «Адмирал» (4:2) и «Сочи» (5:0).
Коэффициенты
Победу «Ак Барса» букмекеры дают возможность поймать за 2.26, коэффициент на победу «Салавата Юлаева» — 2.96, а на ничью — 4.06.
Прогноз
Перед встречей на «Татнефть-Арене» уфимцы выдали две победы с высоким индивидуальным тоталом, однако
В семи последних матчах в рамках «зеленого дерби» парни из Казани были сильнее. На сегодня банда Квартальнова находится в таком состоянии, чтобы продолжить приятную для себя тенденцию.
Ставка
При поддержке любимых фанатов «коты» не уступят. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 3.5 за 2.86.