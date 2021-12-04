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    «Сиэтл» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 4 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сиэтл Кракен Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Эдмонтон»
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    Джейми Олексяк
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    Дебютанты НХЛ провели в своем первом сезоне 23 игры, после которых они оказались седьмыми в Тихоокеанском дивизионе с 18 баллами. От ближайшей ячейки плей-офф команда отстает на 7 пунктов.

    После крупной серии поражений из шести матчей «Сиэтл» неожиданно взорвался и выдал четыре победы в пяти следующих встречах. Удивлять соперников «Кракен» начал в поединке с «Вашингтоном» (5:2).

    После игры с «Кэпиталз» в гости к «Сиэтлу» приехала еще одна большая команда Востока — «Каролина». С ней парни Дэйва Хэкстола также справились (2:1). Прервалась же серия «Кракена» в выездном поединке против «Тампы» (0:3).

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    Во Флориде «Сиэтл» вынужден был задержаться еще на один матч, в котором он прихлопнул «Пантерз» (4:1), после чего подопечные Хэкстола вынесли «Баффало» (0:3). В последнем поединке «Кракен» не справился с «Детройтом» (3:4 Б).

    «Эдмонтон»

    Хоккейный клуб из Альберты, Канада, заработал 32 балла. Для этого ему понадобилась 21 встреча. В таблице Тихоокеанского дивизиона «Ойлерз» лидируют со скромным отрывом от «Калгари» в 1 очко.

    Четыре поединка из семи предыдущих «Эдмонтон» провел в статусе гостей. При этом в двух матчах на чужом льду «Ойлерз» проиграли с крупной разницей в 3 шайбы.

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    • Во встрече 17 ноября команда Дэйва Типпетта влетела «Виннипегу» (2:5), а 24 числа — «Далласу» (1:4). Между этими матчами «Ойлерз» дома успели обыграть «Джетс» (2:1 Б) и «Чикаго» (5:2).

    После игры с «Далласом» в Техасе «Эдмонтон» выдал три убедительных результата, обыграв «Аризону» (5:3), и «Вегас» (3:2) на выезде, а также «Питтсбург» (5:2) в «Роджерс Плейс».

    Прогноз и ставка

    На успешную игру «Сиэтла» букмекеры предлагают зарядить за 2.90, а на победу «Эдмонтона» — за 2.29. Вероятность ничейного результата — 4.10.

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    В четырех матчах из пяти последних парни Хэкстола не просто победили, но и вынесли ряд серьезных соперников Восточной конференции.

    Кроме того, в паре этих встреч общий тотал докатывался до 7+ шайб за игру. Нередко матчи «Сиэтла» на «Клаймат Пледж Арене» получаются драйвовыми, поэтому в зарубе с «Ойлерз» ожидаем голевой веселухи. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.15.

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    «Сиэтл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на хоккей. Домашняя игра «Кракена» пройдет с тоталом «больше»?
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