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    При родных трибунах «Калгари» разделается с «Питтсбургом»?

    «Калгари» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Питтсбург»
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    «Калгари» в игре с «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 30 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    Канадская банда из Альберты провела в чемпионате 21 встречу и забрала себе 29 очков. Сейчас она находится на втором месте в Тихоокеанском дивизионе и отстает от «Эдмонтона» на 1 пункт.

    Недавний выезд «Калгари» в Пенсильванию закончился не очень удачно. Команда из Канады потерпела поражение, правда, уступила она «Филадельфии» в «Веллс Фарго Центре» (1:2 ОТ).

    После облома в упомянутом штате подопечные Дэррила Саттера выдали четыре победы, во время которых они забрасывали соперникам минимум 4 шайбы.

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    Сперва в гостевом отрезке «Флеймз» обыграли «Баффало» (5:0), «Айлендерс» (5:2), и «Бостон» (4:0), после чего дома они раскатали «Чикаго» (5:2). В недавней же игре «Калгари» слился «Виннипегу» (2:4).

    «Питтсбург»

    В своей 21 игре парни из Пенсильвании взяли 24 очка, благодаря чему им удалось подняться и закрепиться на пятой строчке в рейтинге Столичного дивизиона. Шестой «Нью-Джерси» «Пенс» обходят всего на 4 балла.

    Последний раз в гостях «Питтсбург» отдавал очки хозяйской команде 15 ноября. Тогда в столице Штатов «Пингвинз» в одну калитку слились «Вашингтону» (1:6).

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    • После позора на «Кэпитал Уан Арене» парни Майка Салливана дома проиграли «Баффало» (1:2), а затем выдали 5-матчевую серию побед. Стартовала она в Канаде, где «пингвины» разделались с «Монреалем» (6:0), «Торонто» (2:0) и «Виннипегом» (3:1).

    Далее на родине «Питтсбург» снес «Ванкувер» (4:1), а позже в Нью-Йорке мягко обошелся с «Айлендерс» (1:0). В свеженькой игре «Пенс» потерпели поражение от «Монреаля» (3:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Калгари» оценивается в 2.38, победу «Питтсбурга» можно затащить за 2.65, ну а на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.38.

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    Каждая из команд имела свою победную серию, которая прервалась в их недавних играх. Поэтому в очном поединке стороны попытаются сделать перезапуск.

    Очевидно, хозяева встречи захотят реабилитироваться перед своими трибунами за облом в поединке с «Виннипегом», возможно, дополнительная заряженность позволит взять им 2 балла. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» в матче за 1.98.

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    «Калгари» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на хоккей. При родных трибунах «Калгари» разделается с «Питтсбургом»?
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