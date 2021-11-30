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    «Кракен» обеспечит «Баффало» страдания в родных стенах?

    «Баффало» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 3.50) на хоккейный матч НХЛ 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Сиэтл»
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    Джаред МакКанн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 30 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баффало»

    После 21 встречи в текущем сезоне у парней из Буффало имеется 19 баллов. В таблице Атлетического дивизиона команде застряла на шестом месте, отстав от плей-офф зоны на 8 пунктов.

    В игре 17 ноября «Баффало» в Пенсильвании сумел победить «Питтсбург» (2:1), после чего «Сэйбрз» пришлось забыть о набранных очках на четыре поединка.

    В ходе серии потерь ребята Дона Гранато умудрились пропустить по 4+ гола в каждой встрече. Проиграли «мечи» «Калгари» (0:5), «Рейнджерс» (4:5), «Коламбусу» (4:7) и «Бостону» (1:5).

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    Раскрасить черную полосу предыдущих результатов «Баффало» удалось в домашней игре с «Монреалем» (4:1), после которой «Сэйбрз» отдали очки «Детройту» в Мичигане (2:3 ОТ).

    «Сиэтл»

    Новички НХЛ также провели в регулярке 21 встречу, однако соперники отдали им всего 15 баллов, из-за чего команда барахтается на седьмой позиции в зачете Тихоокеанского дивизиона.

    После победы как раз над «Баффало» 5 ноября (5:2) «Сиэтл» пережил ужасную полосу из шести подряд поражений, которая началась в гостевых играх против «Аризоны» (4:5) и «Вегаса» (2:4).

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    • Четыре следующих матча парни Дэйва Хэкстола сдали на «Клаймат Пледж Арене», где им противостояли «Анахайм» (4:7), «Миннесота» (2:4), «Чикаго» (2:4) и «Колорадо» (3:7).

    Разозлившись на себя после предыдущих неудач, «Кракен» дома вынес «Вашингтон» (5:2) и «Каролину» (2:1), а после поражения от «Тампы» (0:3) «Сиэтл» припечатал еще и «Флориду» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Баффало» оценивается в 2.78, чуть сильнее букмекеры верят в «Сиэтл», давая на него кэф 2.41, ну а на ничью можно грузануть за 3.98.

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    В трех матчах из четырех последних «Кракен» действительно выступил здорово. Он прихлопнул топов Востока — «Вашингтон», «Каролину» и «Флориду».

    Раз уж команда Хэкстола нашла силы для годной игры с такими соперниками, то более скромный «Баффало» она должна спокойно хлопнуть. Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» победит + ТБ 5.5 за 3.50.

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    «Баффало» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Кракен» обеспечит «Баффало» страдания в родных стенах?
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