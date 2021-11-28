В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финские парни из города Хельсинки сыграли в 33 матчах, после которых оказались первыми на Западе с 46 очками. От московского «Динамо» «джокеры» оторвались на 2 балла, но провели на поединок больше.

Незадолго до Кубка Карьяла «Йокерит» сделал 4-матчевую победную серию на чужом льду. Она стартовала в игре с «Адмиралом», в которой «шуты» раздавили дальневосточных соперников (4:1).

Позже парни Лаури Марьямяки взяли верх над «Сибирью» (2:0), «Барысом» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1). А накрылась череда побед в матче с московским «Динамо» 15 ноября (1:3).

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Далее «Йокерит» снова огорчил «Адмирал» (4:1), проиграл и прихлопнул «Спартак» (2:4, 6:1), а также слился «Локомотиву» (1:2 ОТ) и ЦСКА (2:3 ОТ).

«Локомотив»

В 33 матчах ярославцы получили 40 очков, благодаря чему закрепились на шестом месте в Западной конференции. От «Северстали», идущей пятой, «Локо» отстает на 2 балла, но имеет на две встречи больше.

Перед Евротуром «Локомотив» провел поединок в Ярославле, в котором слился «Амуру» в баттле буллитов (3:4 Б). Но после перерыва на сборные команда оформила три победы на чужбине.

Сперва подопечные Игоря Никитина устроили разнос минскому «Динамо» (7:3). Затем в Питере «железнодорожники» припечатали СКА (3:1), а в Краснодарском крае — «Сочи» (3:1).

Коротенькая беспроигрышная серия «Локо» растворилась в Нижнекамске, где ярославцы уступили «Нефтехимику» (0:1). Далее на «Арене-2000» парни Никитина победили «Йокерит» (2:1 ОТ) и слились «Трактору» (1:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победу «Йокерита» можно поймать за 2.29, в то время как на «Локо» букмекеры предлагают кэф 2.65. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4.10.

В прошлом матче финские парни первыми забили, а затем пропустили две шайбы. Больнее ударил гол в овертайме, закончивший встречу в пользу «Локо».