ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиРоссия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина Мемфис ДепайПримера. «Барселона» в гостях у «Вильярреала», «Реал» принимает «Севилью» Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022Жеребьевка стыков ЧМ-2022 по футболу
  • 19:31
    • Сборная России сыграет с Польшей в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
  • 01:01
    • «Атлетик» и «Гранада» сильнейшего не выявили
  • 20:21
    • Карпин хотел бы провести стыковые матчи в «Лужниках»
  • 20:08
    • Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России
  • 19:48
    • Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Йокерит» реванш у «Локомотива»?

    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч КХЛ 28 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матч между «Йокеритом» и «Локомотивом» в Ярославле
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 17:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •

    Коэффициенты на матч Йокерит — Локомотив

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Финские парни из города Хельсинки сыграли в 33 матчах, после которых оказались первыми на Западе с 46 очками. От московского «Динамо» «джокеры» оторвались на 2 балла, но провели на поединок больше.

    Незадолго до Кубка Карьяла «Йокерит» сделал 4-матчевую победную серию на чужом льду. Она стартовала в игре с «Адмиралом», в которой «шуты» раздавили дальневосточных соперников (4:1).

    Позже парни Лаури Марьямяки взяли верх над «Сибирью» (2:0), «Барысом» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1). А накрылась череда побед в матче с московским «Динамо» 15 ноября (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Далее «Йокерит» снова огорчил «Адмирал» (4:1), проиграл и прихлопнул «Спартак» (2:4, 6:1), а также слился «Локомотиву» (1:2 ОТ) и ЦСКА (2:3 ОТ).

    «Локомотив»

    В 33 матчах ярославцы получили 40 очков, благодаря чему закрепились на шестом месте в Западной конференции. От «Северстали», идущей пятой, «Локо» отстает на 2 балла, но имеет на две встречи больше.

    Перед Евротуром «Локомотив» провел поединок в Ярославле, в котором слился «Амуру» в баттле буллитов (3:4 Б). Но после перерыва на сборные команда оформила три победы на чужбине.

    Сперва подопечные Игоря Никитина устроили разнос минскому «Динамо» (7:3). Затем в Питере «железнодорожники» припечатали СКА (3:1), а в Краснодарском крае — «Сочи» (3:1).

    Коротенькая беспроигрышная серия «Локо» растворилась в Нижнекамске, где ярославцы уступили «Нефтехимику» (0:1). Далее на «Арене-2000» парни Никитина победили «Йокерит» (2:1 ОТ) и слились «Трактору» (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победу «Йокерита» можно поймать за 2.29, в то время как на «Локо» букмекеры предлагают кэф 2.65. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4.10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом матче финские парни первыми забили, а затем пропустили две шайбы. Больнее ударил гол в овертайме, закончивший встречу в пользу «Локо».

    Разумеется, дома парни Марьямяки будут не только гнаться за реваншем, но и за возможностью сохранить лидерство в Западной таблице. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» победит + ТБ 2.5 за 2.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Томь — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Торпедо — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Минай — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Алания — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Северсталь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на хоккей. Возьмет ли «Йокерит» реванш у «Локомотива»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры