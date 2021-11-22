В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Московская команда провела 31 встречу, после которой на ее счету оказались 34 балла. В турнирной таблице Западной конференции «гладиаторы» занимают седьмую позицию.

В конце прошлого и начале этого месяца «Спартак» допустил три осечки. В ходе неудачной серии он раздал очки «Сочи» (1:3), «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б).

Предыдущие потери подопечные Бориса Миронова забыли в матче со СКА (2:1 ОТ), после которого снова случились три потери. Сперва красно-белые проиграли «Динамо» Минск (3:4 ОТ).

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Еще в двух поединках на «Мегаспорт Арене» «Спартак» всухую уступил «Сибири» (0:3) и «Ак Барсу» (0:1). В последних матчах москвичи прихлопнули «Барыс» (5:2) и «Йокерит» (4:2).

«Йокерит»

Финские парни из города Хельсинки в 30 поединках затащили 42 балла, что делает команду первой в турнирной таблице Западной конференции.

После поражения от «Амура» в Хабаровске 28 октября (1:2 Б) «Йокерит» выдал четыре подряд победы. В трех поединках упомянутого отрезка «шуты» забросили по 4 шайбы.

Во Владивостоке подопечные Лаури Марьямяки раскатали «Адмирал» (4:1), а в Новосибирске — взяли верх над «Сибирью» (2:0). Позже «джокеры» снесли «Барыс» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1).

Прервалась серия побед «Йокерита» в противостоянии с московским «Динамо» (1:3), после чего финны снова хлопнули «Адмирал» (4:1). В последнем матче «шуты» слились «Спартаку» (2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 2.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Йокерита» — 2.44.

В их очной встрече 20 ноября «джокеры» умудрились проиграть при поддержке родных фанатов, из-за чего позволили конкурентам за лидерство на Западе подойти к ним ближе.