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    Окажется ли удачным для «Йокерита» его визит в Москву?

    «Спартак» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 22 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Йокерит»
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    Ханнес Бьёрнинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.50
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    «Спартак»

    Московская команда провела 31 встречу, после которой на ее счету оказались 34 балла. В турнирной таблице Западной конференции «гладиаторы» занимают седьмую позицию.

    В конце прошлого и начале этого месяца «Спартак» допустил три осечки. В ходе неудачной серии он раздал очки «Сочи» (1:3), «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б).

    Предыдущие потери подопечные Бориса Миронова забыли в матче со СКА (2:1 ОТ), после которого снова случились три потери. Сперва красно-белые проиграли «Динамо» Минск (3:4 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Еще в двух поединках на «Мегаспорт Арене» «Спартак» всухую уступил «Сибири» (0:3) и «Ак Барсу» (0:1). В последних матчах москвичи прихлопнули «Барыс» (5:2) и «Йокерит» (4:2).

    «Йокерит»

    Финские парни из города Хельсинки в 30 поединках затащили 42 балла, что делает команду первой в турнирной таблице Западной конференции.

    После поражения от «Амура» в Хабаровске 28 октября (1:2 Б) «Йокерит» выдал четыре подряд победы. В трех поединках упомянутого отрезка «шуты» забросили по 4 шайбы.

    Во Владивостоке подопечные Лаури Марьямяки раскатали «Адмирал» (4:1), а в Новосибирске — взяли верх над «Сибирью» (2:0). Позже «джокеры» снесли «Барыс» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1).

    Прервалась серия побед «Йокерита» в противостоянии с московским «Динамо» (1:3), после чего финны снова хлопнули «Адмирал» (4:1). В последнем матче «шуты» слились «Спартаку» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 2.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Йокерита» — 2.44.

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    В их очной встрече 20 ноября «джокеры» умудрились проиграть при поддержке родных фанатов, из-за чего позволили конкурентам за лидерство на Западе подойти к ним ближе.

    В Москве парни Марьямяки попытаются взять реванш и надежнее закрепиться на первой позиции. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с форой -1 за 3.03.

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    «Спартак» — «Йокерит»: прогноз, ставка (3.03), статистика, коэффициенты матча 22.11.2021. Прогнозы на хоккей. Окажется ли удачным для «Йокерита» его визит в Москву?
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