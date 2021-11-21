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    «Флорида» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Миннесота»
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    Сэм Беннетт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Флорида»

    Сыграв в 17 поединках, команда из Санрайза взяла 27 очков, благодаря чему она с небольшим отрывом возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

    После бодрого старта сезона «Флорида», пережив смену тренера, стала частенько допускать осечки. Закончив удачно встречу с «Каролиной» 7 ноября (5:2), «Пантерз» потерпели четыре подряд поражения.

    Неприятности «Флориды» начались в игре с «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (3:4), после которой ребята Эндрю Брюнетта уступили «Нью-Джерси» (3:7), «Питтсбургу» (2:3 Б) и «Тампе» (2:3 ОТ).

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    Приходить в себя «Пантерз» начали лишь несколько дней назад и при родных фанатах. На «FLA Live Арене» «Флорида» разгромила «Айлендерс» (6:1) и «Нью-Джерси» (4:1).

    «Миннесота»

    Парни из Сент-Пола имеют в своей копилке 22 очка, которые им удалось взять в 16 играх. В турнирной таблице Центрального дивизиона «дикари» лидируют.

    В начале этого месяца «Миннесота» бахнула четыре подряд победы. В ходе успешной череды матчей она прибила «Оттаву» (5:4 ОТ), «Питтсбург» (5:4 Б), «Айлендерс» (5:2) и «Аризону» (5:2).

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    • На встрече в Финиксе удачный ряд «дикарей» был прерван. Уже в следующей игре подопечные Дина Эвансона уступили «Вегасу» на «Т-Мобайл Арене» (2:3).

    После матча с «Голден Найтс» «Миннесота» разобралась с «Сиэтлом» (4:2), а затем крупно влетела «Сан-Хосе» (1:4). В последнем поединке «дикари» разнесли «Даллас» (7:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Флориды» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Миннесоты» — 2.73.

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    На данном этапе регулярки команды играют с переменчивым успехом, однако, учитывая последние домашние результаты «Флориды», именно она будет фаворитом грядущего противостояния.

    От месива с «Миннесотой» ждем высокой результативности и удачного для хозяев исхода. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.08.

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    «Флорида» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на хоккей. Выбьет ли «Флорида» третью домашнюю победу подряд?
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