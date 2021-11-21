В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Сыграв в 17 поединках, команда из Санрайза взяла 27 очков, благодаря чему она с небольшим отрывом возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

После бодрого старта сезона «Флорида», пережив смену тренера, стала частенько допускать осечки. Закончив удачно встречу с «Каролиной» 7 ноября (5:2), «Пантерз» потерпели четыре подряд поражения.

Неприятности «Флориды» начались в игре с «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (3:4), после которой ребята Эндрю Брюнетта уступили «Нью-Джерси» (3:7), «Питтсбургу» (2:3 Б) и «Тампе» (2:3 ОТ).

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Приходить в себя «Пантерз» начали лишь несколько дней назад и при родных фанатах. На «FLA Live Арене» «Флорида» разгромила «Айлендерс» (6:1) и «Нью-Джерси» (4:1).

«Миннесота»

Парни из Сент-Пола имеют в своей копилке 22 очка, которые им удалось взять в 16 играх. В турнирной таблице Центрального дивизиона «дикари» лидируют.

В начале этого месяца «Миннесота» бахнула четыре подряд победы. В ходе успешной череды матчей она прибила «Оттаву» (5:4 ОТ), «Питтсбург» (5:4 Б), «Айлендерс» (5:2) и «Аризону» (5:2).

На встрече в Финиксе удачный ряд «дикарей» был прерван. Уже в следующей игре подопечные Дина Эвансона уступили «Вегасу» на «Т-Мобайл Арене» (2:3).

После матча с «Голден Найтс» «Миннесота» разобралась с «Сиэтлом» (4:2), а затем крупно влетела «Сан-Хосе» (1:4). В последнем поединке «дикари» разнесли «Даллас» (7:2).

Прогноз и ставка

Победа «Флориды» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Миннесоты» — 2.73.

На данном этапе регулярки команды играют с переменчивым успехом , однако, учитывая последние домашние результаты «Флориды», именно она будет фаворитом грядущего противостояния.

От месива с «Миннесотой» ждем высокой результативности и удачного для хозяев исхода. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.08.