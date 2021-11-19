В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Хоккеисты из Пенсильвании могут похвастаться 18 очками, которые они заполучили в 14 матчах. В таблице Столичного дивизиона оранжевые занимают четвертое место.

В новом сезоне «Филадельфия» никак не может выдавать стабильные результаты. Две победы подряд — максимальная серия «Флайерз» в новом сезоне. Чаще «летчики» просто чередуют удачные встречи с потерями.

В ноябре подопечные Алена Виньо провели семь поединков, в трех из которых они уступили. Сперва эта команда дома разгромила «Аризону» (3:0), а затем в гостях она влетела «Питтсбургу» (2:3 ОТ) и припечатала «Вашингтон» (2:1).

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Еще одно поражение «Филадельфия» потерпела в зарубе с «Торонто» (0:3), после которой она разделалась с «Каролиной» (2:1). Позже команда Виньо слилась «Далласу» (2:5) и хлопнула «Калгари» (2:1 ОТ).

«Тампа-Бэй»

Парни из Флориды также провели 14 матчей, а заработали при этом 19 зачетных баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Болтс» замыкают первую тройку.

В конце октября и начале ноября у «Тампы-Бэй» была небольшая победная серия, в ходе которой она успела обыграть «Питтсбург» (5:1), «Аризону» (5:1) и «Вашингтон» (3:2).

После матча с «Кэпиталз» подопечные Джона Купера отправились в Канаду, где сперва проиграли «Торонто» (1:2 ОТ), а затем разделались с «Оттавой» (5:3).

Три последних поединка «Тампа-Бэй» провела на «Амали Арене». При любимых болельщиках она уступила «Каролине» (1:2 ОТ), а также победила «Флориду» (3:2 ОТ) и «Айлендерс» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.30.

В предстоящем матче встретятся соседи по таблице Востока, которые пока выглядят не так убедительно, как от них ждали многие на старте сезона. Это касается не только набора очков, но и общей результативности.