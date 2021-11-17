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    Сколько шайб «Питтсбург» получит от «Баффало»?

    «Питтсбург» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Баффало»
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    «Баффало» в игре с «Эдмонтоном»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «PPG Paints -Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2021 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Баффало Баффало
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.77
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Питтсбург»

    Команда из Пенсильвании поучаствовала в 14 встречах чемпионата, после которых на ее счету оказалось 14 баллов. В таблице Столичного дивизиона она занимает седьмое место.

    В ноябре «Питтсбург» вышел на лед в рамках шести матчей, но только в двух встречах «Пингвинз» смогли разобраться со своими соперниками.

    В одном из важнейших поединков подопечные Майка Салливана обыграли «Филадельфию» (3:2 ОТ), а в паре следующих матчей они влетели «Миннесоте» (4:5 Б) и «Чикаго» (2:3 Б).

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    Еще одну победу в ноябре «Питтсбург» одержал в домашней встрече с «Флоридой» (3:2 Б), после которой «Пенс» были разгромлены «Оттавой» (3:6) и «Вашингтоном» (1:6).

    «Баффало»

    Хоккейный клуб из Буффало провел в регулярном первенстве 14 встреч и заработал 14 очков. В рейтинге Атлантического дивизиона он расположился на шестой позиции.

    В конце октября «Баффало» на чужой территории проиграл «Лос-Анджелесу» (2:3). С этого поединка началась череда поражений, дошедшая до пяти матчей.

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    • Еще в одной встрече в Калифорнии подопечные Дона Гранато уступили «Сан-Хосе» (3:5), после чего «Сэйбрз» слились «Сиэтлу» (2:5), «Детройту» (3:4 ОТ) и «Вашингтону» (3:5).

    Прервалась цепочка неудач «Баффало» в домашнем поединке против «Эдмонтона» (3:2). Однако уже в следующем матче парни Гранато не смогли справиться с «Торонто» (4:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.82, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Баффало» — 3.70.

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    По разным причинам эти команды сейчас выглядят одинаково уныло. Иногда они много забивают, но позволяют соперникам забросить в их сетку еще больше.

    От очного противостояния хромающих клубов можно ждать высокой результативности из-за плохой игры в обороне. При этом голы полетят в обе стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2.5 за 2.09.

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    «Питтсбург» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Питтсбург» получит от «Баффало»?
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