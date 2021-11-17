«Питтсбург»
Команда из Пенсильвании поучаствовала в 14 встречах чемпионата, после которых на ее счету оказалось 14 баллов. В таблице Столичного дивизиона она занимает седьмое место.
В ноябре «Питтсбург» вышел на лед в рамках шести матчей, но только в двух встречах «Пингвинз» смогли разобраться со своими соперниками.
В одном из важнейших поединков подопечные Майка Салливана обыграли «Филадельфию» (3:2 ОТ), а в паре следующих матчей они влетели «Миннесоте» (4:5 Б) и «Чикаго» (2:3 Б).
Еще одну победу в ноябре «Питтсбург» одержал в домашней встрече с «Флоридой» (3:2 Б), после которой «Пенс» были разгромлены «Оттавой» (3:6) и «Вашингтоном» (1:6).
«Баффало»
Хоккейный клуб из Буффало провел в регулярном первенстве 14 встреч и заработал 14 очков. В рейтинге Атлантического дивизиона он расположился на шестой позиции.
В конце октября «Баффало» на чужой территории проиграл «Лос-Анджелесу» (2:3). С этого поединка началась череда поражений, дошедшая до пяти матчей.
Еще в одной встрече в Калифорнии подопечные Дона Гранато уступили «Сан-Хосе» (3:5), после чего «Сэйбрз» слились «Сиэтлу» (2:5), «Детройту» (3:4 ОТ) и «Вашингтону» (3:5).
Прервалась цепочка неудач «Баффало» в домашнем поединке против «Эдмонтона» (3:2). Однако уже в следующем матче парни Гранато не смогли справиться с «Торонто» (4:5).
Прогноз и ставка
Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.82, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Баффало» — 3.70.
По разным причинам эти
От очного противостояния хромающих клубов можно ждать высокой результативности из-за плохой игры в обороне. При этом голы полетят в обе стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2.5 за 2.09.