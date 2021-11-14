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    «Флорида» оформит еще одну победу над «Тампой»?

    «Тампа-Бэй» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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    Картер Верхак
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Амали Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Тампа-Бэй»

    В новом сезоне команда из Флориды успела сыграть в 12 матчах, в которых урвала 15 очков. В зачете Атлантического дивизиона она замыкает первую четверку.

    Текущая регулярка стартанула для «Тампы» с кучи турнирных потерь. В шести первых поединках чемпионата «Лайтнинг» потерпели четыре поражения.

    А в период с 27 октября по 2 ноября подопечные Джона Купера оформили три победы подряд. Они взяли верх над «Питтсбургом» (5:1), «Аризоной» (5:1) и «Вашингтоном» (3:2).

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    Цепочка удачных матчей прервалась в противостоянии с «Торонто» (1:2 ОТ), после которого «Тампа-Бэй» отпраздновала победу над «Оттавой» (5:3) и уступила «Каролине» (1:2 ОТ).

    «Флорида»

    Хоккейный клуб из Санрайза провел в нынешнем сезоне 14 встреч, после которых остался с 22 баллами в резерве. В таблице Атлантического дивизиона «коты» с отрывом лидируют.

    В новый сезон «Флорида» ворвалась с тренером Джоэлем Кенневиллем, с которым стрельнула серией из семи побед подряд, после чего с наставником прекратили сотрудничество.

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    • С новым менеджером Эндрю Брюнеттом «Пантерз» потерпели три поражения в шести встречах. Сперва команда одолела «Детройт» (3:2 ОТ), после чего слилась «Бостону» (2:3 Б).

    Затем «Флорида» одержала верх над «Вашингтоном» (5:4 ОТ) и «Каролиной» (5:2), а в трех следующих встречах «Пантерз» проиграли «Рейнджерс» (3:4), «Нью-Джерси» (3:7) и «Питтсбургу» (2:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Флориды» — 2.88.

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    В прошлом очном матче «Пантерз» выглядели намного интереснее их соперников. Да и по регулярке они на данном этапе идут убедительнее.

    От принципиальной игры против «Тампы» ожидаем очередного большого результата ребят из Санрайза. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» в матче за 2.09.

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    «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Флорида» оформит еще одну победу над «Тампой»?
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