В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PNC-Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В новом сезоне хоккеисты из Роли заработали 20 очков из 22 возможных, проведя 11 матчей. В таблице Столичного дивизиона «Харрикейнз» закрепились на первой позиции.

В период с 15 октября по 4 ноября «Каролина» была единственной командой, оформившей девять побед подряд. Все свои поединки «Кейнс» затащили в основное время.

На старте серии команда Рода Бриндамора разгромила «Айлендерс» дома (6:3), а в гостях она хлопнула «Нэшвилл» (3:2), «Монреаль» (4:1) и «Коламбус» (5:1).

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Затем были еще четыре победы на «PNC Арене» и удачный выезд в Иллинойс на матч с «Чикаго» (4:3). А первое поражение в сезоне «Каролина» потерпела 7 ноября в игре с «Флоридой» (5:2), после чего она взяла верх над «Тампой» (2:1 ОТ).

«Филадельфия»

Ребята из Пенсильвании имеют в своем активе 14 очков, которые были завоеваны в 11 встречах. В турнирной таблице Столичного дивизиона оранжевые идут пятыми.

В данный период регулярного первенства «Филадельфия» не может зацепиться за игру, способную обеспечить ей стабильный набор баллов. Только в 6 поединках из 11 «Флайерз» победили.

В этом месяце парни Алена Виньо успели сыграть четырежды. В двух матчах они были сильнее противников. В одном таком поединке «летчики» раскатали «Аризону» (3:0).

Затем «Филадельфия» проиграла в дерби «Питтсбургу» (2:3 ОТ), после чего разобралась с «Вашингтоном» (2:1). В последней встрече «Флайерз» пострадали от «Торонто» (0:3).

Прогноз и ставка

Победа «Каролины» оценивается в 2.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Филадельфии» — 3.24.

В новом сезоне «Кейнс» допустили всего одну осечку, в то время как «Филадельфия» проигрывает намного чаще. В четырех встречах из пяти слитых «Флайерз» пропускали 3+ гола .

Поэтому при родных фанатах парни Бриндамора обязаны вытаскивать 2 балла. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с форой -1 за 2.22.