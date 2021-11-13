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    Дома «Каролина» не уступит «Филадельфии»?

    «Каролина» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч НХЛ 13 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Филадельфия»
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    Джейккоб Слэвин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PNC-Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    «Каролина»

    В новом сезоне хоккеисты из Роли заработали 20 очков из 22 возможных, проведя 11 матчей. В таблице Столичного дивизиона «Харрикейнз» закрепились на первой позиции.

    В период с 15 октября по 4 ноября «Каролина» была единственной командой, оформившей девять побед подряд. Все свои поединки «Кейнс» затащили в основное время.

    На старте серии команда Рода Бриндамора разгромила «Айлендерс» дома (6:3), а в гостях она хлопнула «Нэшвилл» (3:2), «Монреаль» (4:1) и «Коламбус» (5:1).

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    Затем были еще четыре победы на «PNC Арене» и удачный выезд в Иллинойс на матч с «Чикаго» (4:3). А первое поражение в сезоне «Каролина» потерпела 7 ноября в игре с «Флоридой» (5:2), после чего она взяла верх над «Тампой» (2:1 ОТ).

    «Филадельфия»

    Ребята из Пенсильвании имеют в своем активе 14 очков, которые были завоеваны в 11 встречах. В турнирной таблице Столичного дивизиона оранжевые идут пятыми.

    В данный период регулярного первенства «Филадельфия» не может зацепиться за игру, способную обеспечить ей стабильный набор баллов. Только в 6 поединках из 11 «Флайерз» победили.

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    • В этом месяце парни Алена Виньо успели сыграть четырежды. В двух матчах они были сильнее противников. В одном таком поединке «летчики» раскатали «Аризону» (3:0).

    Затем «Филадельфия» проиграла в дерби «Питтсбургу» (2:3 ОТ), после чего разобралась с «Вашингтоном» (2:1). В последней встрече «Флайерз» пострадали от «Торонто» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Каролины» оценивается в 2.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Филадельфии» — 3.24.

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    В новом сезоне «Кейнс» допустили всего одну осечку, в то время как «Филадельфия» проигрывает намного чаще. В четырех встречах из пяти слитых «Флайерз» пропускали 3+ гола.

    Поэтому при родных фанатах парни Бриндамора обязаны вытаскивать 2 балла. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с форой -1 за 2.22.

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    «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на хоккей. Дома «Каролина» не уступит «Филадельфии»?
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