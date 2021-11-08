В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Московские парни в 27 играх чемпионата смогли завоевать 30 очков, благодаря чему их команда замыкает восьмерку в турнирной таблице Западной конференции.

В период с 14 по 26 октября «Спартаку» удалось порадовать своих болельщиков беспроигрышной серией, дошедшей до пяти поединков. Закончилась она встречей с «Торпедо» (5:3).

После матча с нижегородцами подопечные Бориса Миронова потерпели три поражения. Они уступили «Сочи» (1:3), «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б).

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Прервать череду потерь «Спартаку» удалось в Питере, где он одержал верх над СКА (2:1 ОТ). В последней встрече красно-белые не справились с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Сибирь»

Хоккейная команда из Новосибирска провела 26 матчей, в которых затащила 25 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась на седьмой строчке.

В конце октября «Сибирь» также выдала крутую цепочку поединков без поражений. Она стартовала 22 числа домашней встречей с «Динамо» Минск (3:2).

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова всухую обыграли «Трактор» (2:0), после чего «снеговики» прихлопнули «Барыс» (4:3 Б) и ЦСКА (1:0).

Прервалась успешная серия «Сибири» в игре с «Йокеритом» (0:2). Далее новосибирский клуб одержал верх над «Ак Барсом» (2:0), а в поединке с «Куньлунем» ребята Мартемьянова победили со счетом — 3:1.

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Сибири» — 3.26.

К поединку в Москве парни из Новосибирска подходят в хорошей форме . Сейчас они, как и «Спартак», ведут борьбу за восьмерку в своей конференции, поэтому в очном матче очки понадобятся каждому.

Учитывая, что команда Мартемьянова выглядит сейчас посолиднее, на нее и поставим. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2 за 2.00.