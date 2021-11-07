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    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — СКА
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    Евгений Кетов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    Столичный клуб принял участие в 26 встречах регулярки, в которых забрал себе 33 балла. А в зачете Запада эта команда замыкает тройку сильнейших.

    Последнее домашнее поражение ЦСКА пережил в игре 21 октября. При родных фанатах «армейцы» не смогли справиться с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

    После той встречи подопечные Сергея Федорова трижды сыграли в гостях. На чужой территории московские ребята победили «Адмирал» (2:1) и «Амур» (4:3 Б), а также влетели «Сибири» (0:1).

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    Еще один матч у себя дома ЦСКА скатал 2 ноября. В тот день хозяева минимально обыграли «Авто» (1:0). В последнем поединке красно-синие взяли верх над «Витязем» (6:5 Б).

    СКА

    Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга также сыграл в 26 матчах. Заработать ему удалось 39 очков, благодаря чему он возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

    В пяти последних встречах прошлого месяца СКА одержал победы. Удачная цепочка питерцев стартовала с поединков в «Ледовом дворце» против «Йокерита» (2:0) и «Куньлуня» (7:0).

    Далее в Балашихе парни Валерия Брагина раскатали «Авангард» (5:1), после чего они оформили победы над «Динамо» Рига (5:4 Б) и «Динамо» Москва (3:2).

    Пару недавних матчей СКА провел в Питере. На своей территории подопечные Брагина оказались слабее «Металлурга» Мг (2:3 Б) и «Спартака» (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а победу СКА — 2.55.

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    Последние пару матчей в Питере хозяева провалили, а вот в гостях команда Брагина выиграла трижды кряду.

    Сейчас клуб с Невы лидирует на Западе и чувствует себя уверенно на любой территории. Терять первую позицию в поединке с нестабильным московским коллективом он не захочет. Наши прогноз и ставка — победа СКА в матче за 1.89.

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    ЦСКА — СКА: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на хоккей. Прервет ли СКА серию поражений?
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