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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Рейнджерс» в гостях?

    «Сиэтл» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч НХЛ 1 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» в игре с «Каролиной»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сиэтл» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    Хоккейный клуб из северной части Штатов уже успел сыграть в восьми матчах, в которых заработал 7 очков. А в рейтинге Запада он занимает 8-е место.

    На старте своего пути в НХЛ «Сиэтл» встретился с «Вегасом» на «Т-Мобайл Арене», где проиграл «Голден Найтс» (3:4). А первую победу «Кракен» оформил в поединке с «Нэшвиллом» (4:3).

    После зарубы в Теннесси подопечные Дэйва Хэкстола четырежды кряду уступили. Соперниками «Сиэтла» были «Коламбус» (1:2 ОТ), «Филадельфия» (1:6), «Нью-Джерси» (2:4) и «Ванкувер» (2:4).

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    Первую же победу на «Клаймат Пледж Арене» «Кракен» отпраздновал во встрече с «Монреалем» (5:1), после которой парни Хэкстола разгромили «Миннесоту» (4:1).

    «Рейнджерс»

    Ребята с Манхэттена, Нью-Йорк, также приняли участие в восьми поединках. Заработать им удалось 11 баллов. В таблице Восточной конференции «рейнджеры» пятые.

    Начало новой регулярки получилось для «Рейнджерс» не особо удачным, поскольку в двух встречах «синерубашечники» проиграли «Вашингтону» (1:5) и «Далласу» (2:3 ОТ).

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    • Первую победу подопечные Жерара Галлана отпраздновали в матче с «Монреалем» (3:1), а затем была непростая игра с «Торонто», ее команда с Манхэттена также затащила (2:1 ОТ).

    В следующих двух встречах «Рейнджерс» прибили «Нэшвилл» (3:1) и «Оттаву» (3:2), после чего Нью-Йоркские парни слились «Калгари» (1:5). В последнем матче «синерубашечники» разнесли «Коламбус» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сиэтла» оценивается в 3.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Рейнджерс» — 2.10.

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    Только в последних матчах «Кракен» начал улучшать свою турнирную ситуацию, оформив парочку крупных побед в родных стенах.

    Однако в предстоящем поединке «Сиэтл» встретится с серьезными ребятами из Нью-Йорка, которые в четырех прошлых гостевых встречах ни разу не уступили. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 1.93.

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    «Сиэтл» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 01.11.2021. Прогнозы на хоккей. Продолжится ли беспроигрышная серия «Рейнджерс» в гостях?
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