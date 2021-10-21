В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 21 октября. Начало встречи — в 05:30 мск. «Вегас» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Хоккейный клуб из Невады провел два матча, в которых заработал два очка. Забить «Голден Найтс» сумели 6 голов, а в их сетке побывало 9 шайб. В Западной конференции команда сейчас десятая.

В стартовом поединке сезона «Вегас» при родных фанатах разделался с «Кракеном» (4:3). А во втором матче «клинки» были разгромлены «Лос-Анджелесом» (2:6).

В сезоне 2020/21 парни Питера Дебура заработали 82 очка в 56 встречах и оказались вторыми в Западном дивизионе. В плей-офф «отбросы» дошли до полуфинала, где слились «Монреалю» (2:4).

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В рамках подготовки к новой регулярке «Вегас» провел семь поединков. В трех матчах подопечные Питера Дебура победили, остальные игры были слиты.

«Сент-Луис»

Команда из Миссури также приняла участие в двух встречах нынешней регулярки и взяла в них 4 очка. С разницей голов 12:7 она оказалась первой на Западе.

Свою стартовую игру «Сент-Луис» провел в Денвере, где устроил голевую зарубу с «Колорадо». В противостоянии с «Эвеланш» «музыканты» одержали верх (5:3).

Второй поединок подопечные Крейга Беруби сыграли в Финиксе, где смогли отгрузить семь голов в рамку «Аризоны» (7:4).

В минувшем чемпионате «Сент-Луис» был четвертым в Западном дивизионе с 63 очками в копилке. В первом раунде плей-офф «Блюз» слились «Колорадо» — 0:4.

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Сент-Луиса» — 2.86.

Парни из Невады стартовали в нынешнем сезоне совсем не так, как от них того ждали, в то время как «Блюз» припечатали двух соперников.