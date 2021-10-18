В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Нагорном» 18 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

После 18 матчей на счету нижегородской команды лежит 19 зачетных баллов, чего достаточно для седьмой позиции в рейтинге Западной конференции.

Новый месяц в регулярном первенстве «Торпедо» начало с поединка против «Адмирала» во Владивостоке. Упомянутая игра закончилась для «автозаводцев» поражением (1:2).

В следующем матче подопечные Дэвида Немировского прихлопнули «Сибирь» (3:0), после чего они пережили неудачи в дуэлях с «Динамо» Минск (3:4) и «Северсталью» (2:3 Б).

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Чуть позже «Торпедо» посетило Подольск, где разделалось с «Витязем» (3:1). В последнем на текущий момент матче нижегородцы взяли верх над «Амуром» (2:1 ОТ).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы после 19 матчей имеют в своей копилке 22 балла. С такими турнирными данными команда занимает пятую позицию в рейтинге Востока.

В период с 25 сентября по 1 октября «Автомобилист» пережил четыре поражения в играх с «Трактором» (1:2 Б), «Барысом» (4:5 ОТ), «Салаватом Юлаевым» (2:3) и «Металлургом» Мг (2:4).

После ряда потерь подопечные Билла Питерса оформили три победы. В ходе успешной серии екатеринбуржцы прибили «Авангард» (5:2), «Йокерит» (5:1), «Нефтехимик» (3:2).

Но долго данная серия не прожила. Уже в следующих встречах «Автомобилист» слился «Авангарду» (1:3) и «Сочи» (4:5 Б). В последнем матче парни Питерса хлопнули «Салават» (4:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Автомобилиста» — 2.50.

Последняя очная встреча в Нижнем Новгороде закончилась для екатеринбуржцев избиением (1:5), о чем команда Питерса не может не помнить.