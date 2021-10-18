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    «Автомобилист» отберет очки у «Торпедо»?

    «Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 3.13) на хоккейный матч КХЛ 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Автомобилист»
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    Станислав Бочаров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Нагорном» 18 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Октября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    После 18 матчей на счету нижегородской команды лежит 19 зачетных баллов, чего достаточно для седьмой позиции в рейтинге Западной конференции.

    Новый месяц в регулярном первенстве «Торпедо» начало с поединка против «Адмирала» во Владивостоке. Упомянутая игра закончилась для «автозаводцев» поражением (1:2).

    В следующем матче подопечные Дэвида Немировского прихлопнули «Сибирь» (3:0), после чего они пережили неудачи в дуэлях с «Динамо» Минск (3:4) и «Северсталью» (2:3 Б).

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    Чуть позже «Торпедо» посетило Подольск, где разделалось с «Витязем» (3:1). В последнем на текущий момент матче нижегородцы взяли верх над «Амуром» (2:1 ОТ).

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы после 19 матчей имеют в своей копилке 22 балла. С такими турнирными данными команда занимает пятую позицию в рейтинге Востока.

    В период с 25 сентября по 1 октября «Автомобилист» пережил четыре поражения в играх с «Трактором» (1:2 Б), «Барысом» (4:5 ОТ), «Салаватом Юлаевым» (2:3) и «Металлургом» Мг (2:4).

    После ряда потерь подопечные Билла Питерса оформили три победы. В ходе успешной серии екатеринбуржцы прибили «Авангард» (5:2), «Йокерит» (5:1), «Нефтехимик» (3:2).

    Но долго данная серия не прожила. Уже в следующих встречах «Автомобилист» слился «Авангарду» (1:3) и «Сочи» (4:5 Б). В последнем матче парни Питерса хлопнули «Салават» (4:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Автомобилиста» — 2.50.

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    Последняя очная встреча в Нижнем Новгороде закончилась для екатеринбуржцев избиением (1:5), о чем команда Питерса не может не помнить.

    К грядущей игре клубы подходят в примерно равных кондициях, но у «Авто» намного солиднее показатели в атаке. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» с форой -1 за 3.13.

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    «Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» отберет очки у «Торпедо»?
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