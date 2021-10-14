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    Как много голов «Магнитка» положит «Ак Барсу»?

    «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 14 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Ак Барс»
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    Егор Яковлев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Металлург» 14 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Октября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    После 16 игр магнитогорский клуб имеет 30 очков в своем распоряжении, благодаря чему он продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

    В 13 матчах кряду «Металлург» Мг не знает, что такое поражения. В октябре «сталевары» успели принять участие в пяти поединках, в каждом они выиграли с форой в 2+ шайбы.

    Сперва в родных стенах подопечные Ильи Воробьева принимали «Автомобилист» и без особых проблем разделались с соперниками из Екатеринбурга (4:2).

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    Далее «Магнитка» трижды сыграла в гостях, где победила «Динамо» Москва (4:2), «Спартак» (4:0) и «Ак Барс» (3:1). Вернувшись домой, «Металлург» Мг взял 2 очка в противостоянии с «Сочи» (3:1).

    «Ак Барс»

    Коллектив из Татарстана провел уже 18 матчей, после которых остался с 25 баллами на счету. В таблице Восточной конференции он закрепился на четвертом месте.

    В период с 14 по 26 сентября «Ак Барс» оформил пять побед кряду, а затем пережил три поражения в семи матчах. В одной встрече зеленые уступили «Йокериту» (3:4 ОТ).

    Далее ребята Дмитрия Квартальнова расправились с ЦСКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:0), после чего они проиграли «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Магнитке» (1:3).

    За пределами Казани «Ак Барс» успел провести еще пару матчей. В Нур-Султане была победа над «Барысом» (6:3), а в Уфе — над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.92.

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    В Магнитогорске «сталевары» намерены продлить свою победную серию, однако «Ак Барс» — серьезный конкурент, который не даст хозяевам спокойно решить свои задачи.

    «Магнитке» придется заморочиться с голами, но в 13 последних встречах она забрасывала минимум 3 шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.93.

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    «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 14.10.2021. Прогнозы на хоккей. Как много голов «Магнитка» положит «Ак Барсу»?
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