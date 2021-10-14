В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Металлург» 14 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

После 16 игр магнитогорский клуб имеет 30 очков в своем распоряжении, благодаря чему он продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

В 13 матчах кряду «Металлург» Мг не знает, что такое поражения. В октябре «сталевары» успели принять участие в пяти поединках, в каждом они выиграли с форой в 2+ шайбы.

Сперва в родных стенах подопечные Ильи Воробьева принимали «Автомобилист» и без особых проблем разделались с соперниками из Екатеринбурга (4:2).

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Далее «Магнитка» трижды сыграла в гостях, где победила «Динамо» Москва (4:2), «Спартак» (4:0) и «Ак Барс» (3:1). Вернувшись домой, «Металлург» Мг взял 2 очка в противостоянии с «Сочи» (3:1).

«Ак Барс»

Коллектив из Татарстана провел уже 18 матчей, после которых остался с 25 баллами на счету. В таблице Восточной конференции он закрепился на четвертом месте.

В период с 14 по 26 сентября «Ак Барс» оформил пять побед кряду, а затем пережил три поражения в семи матчах. В одной встрече зеленые уступили «Йокериту» (3:4 ОТ).

Далее ребята Дмитрия Квартальнова расправились с ЦСКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:0), после чего они проиграли «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Магнитке» (1:3).

За пределами Казани «Ак Барс» успел провести еще пару матчей. В Нур-Султане была победа над «Барысом» (6:3), а в Уфе — над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.92.

В Магнитогорске «сталевары» намерены продлить свою победную серию, однако «Ак Барс» — серьезный конкурент, который не даст хозяевам спокойно решить свои задачи.