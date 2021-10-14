«Динамо» Рига
Хоккейный клуб из Латвии после 17 матчей остался с 15 баллами в активе. На данном этапе регулярки рижане занимают девятое место в таблице Западной конференции.
В девяти предыдущих играх «Динамо» Рига потерпело семь поражений. В упомянутом отрезке бордовые сперва оказались слабее «Спартака» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ).
Далее парни Сергея Зубова прихлопнули «Сочи» (2:1), а затем потеряли очки в поединках с «Северсталью» (0:2) и «Амуром» (2:3 Б). Еще одну победу латвийцы оформили в зарубе с «Адмиралом» (2:1).
В паре следующих встреч «Динамо» Рига уступило «Сибири» (1:3) и «Сочи» (2:3 ОТ), а затем команда Зубова разгромила «Сибирь» в домашней игре (4:1).
«Нефтехимик»
Нижнекамская команда провела в чемпионате 16 встреч, после которых осталась с 14 баллами на счету и на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
В одном из последних матчей сентября «Нефтехимик» дома разгромил «Адмирал» (4:0), после чего он потерял очки в пяти поединках кряду.
Сперва трижды парни Олега Леонтьева потерпели поражения на чужой территории. «Волки» слились «Динамо» Минск (1:3), «Спартаку» (1:5) и СКА (0:2).
Затем на своем льду «Нефтехимик» уступил «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Автомобилисту» (2:3). Выбраться из череды неудач нижнекамцы смогли в выездной встрече с «Йокеритом» (6:3).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Нефтехимика» — 2.58.
В родных стенах латвийский клуб оформил четыре победы в пяти последних поединках, поэтому для «Нефтехимика»
Очевидно, «волки» это прекрасно понимают и готовы устроить результативную зарубу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 2.50.