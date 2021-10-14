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    «Нефтехимик» разберется с рижанами на их территории?

    «Динамо» Рига — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч КХЛ 14 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Рига Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Нефтехимик»
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    Андрей Чивилёв
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене Рига» 14 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Рига — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Октября 2021 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 19:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.62
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Хоккейный клуб из Латвии после 17 матчей остался с 15 баллами в активе. На данном этапе регулярки рижане занимают девятое место в таблице Западной конференции.

    В девяти предыдущих играх «Динамо» Рига потерпело семь поражений. В упомянутом отрезке бордовые сперва оказались слабее «Спартака» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ).

    Далее парни Сергея Зубова прихлопнули «Сочи» (2:1), а затем потеряли очки в поединках с «Северсталью» (0:2) и «Амуром» (2:3 Б). Еще одну победу латвийцы оформили в зарубе с «Адмиралом» (2:1).

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    В паре следующих встреч «Динамо» Рига уступило «Сибири» (1:3) и «Сочи» (2:3 ОТ), а затем команда Зубова разгромила «Сибирь» в домашней игре (4:1).

    «Нефтехимик»

    Нижнекамская команда провела в чемпионате 16 встреч, после которых осталась с 14 баллами на счету и на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

    В одном из последних матчей сентября «Нефтехимик» дома разгромил «Адмирал» (4:0), после чего он потерял очки в пяти поединках кряду.

    Сперва трижды парни Олега Леонтьева потерпели поражения на чужой территории. «Волки» слились «Динамо» Минск (1:3), «Спартаку» (1:5) и СКА (0:2).

    Затем на своем льду «Нефтехимик» уступил «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Автомобилисту» (2:3). Выбраться из череды неудач нижнекамцы смогли в выездной встрече с «Йокеритом» (6:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Нефтехимика» — 2.58.

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    В родных стенах латвийский клуб оформил четыре победы в пяти последних поединках, поэтому для «Нефтехимика» грядущий матч не будет проходным.

    Очевидно, «волки» это прекрасно понимают и готовы устроить результативную зарубу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 2.50.

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    «Динамо» Рига — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 14.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» разберется с рижанами на их территории?
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