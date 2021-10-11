В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на арене «Балашиха» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омская команда поучаствовала в 14 встречах регулярки, после которых осталась с 14 очками на счету. В турнирной таблице Востока она является шестой.

В своих 14 поединках «Авангард» потерпел 7 поражений. Сильнее всего в родных стенах «ястребы» пострадали от «Локомотива» 27 сентября (1:4).

После игры с ярославцами подопечные Боба Хартли оформили победу над «Сочи» (3:1), а затем трижды кряду потерпели поражения.

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В ходе серии потерь «Авангард» оказался слабее «Трактора» (3:4), «Автомобилиста» (2:5) и «Барыса» (0:1). В своей последней встрече омичи припечатали «Спартак» (5:2).

«Автомобилист»

Екатеринбургский коллектив за 16 игр сумел накопить 19 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает пятую позицию.

После своей крупнейшей победы в текущей регулярке над минским «Динамо» (7:3) «Автомобилист» настигла полоса поражений, дошедшая до четырех матчей.

На «Уралец-Арене» парни Билла Питерса слились «Трактору» (1:2 Б), а затем в гостях «Авто» уступило «Барысу» (4:5 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Металлургу» Мг (2:4).

Выпутаться из череды потерь «Автомобилисту» удалось в домашнем поединке с «Авангардом» (5:2). Далее екатеринбуржцы разделались с «Йокеритом» (5:1) и «Нефтехимиком» (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 2.83.

Три своих последних матча «Авто» выиграло, забивая 3+ гола за 60 минут. В одной из упомянутых встреч екатеринбуржцы хлопнули «Авангард».

Омичи недавно пережили три поражения. Очевидно, что с командой Хартли не все в порядке. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» в матче за 2.13.