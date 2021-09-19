В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы провели шесть матчей в регулярке, в которых заработали 8 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции команда с Урала является четвертой.

Два первых поединка на «Уралец-Арене» «Автомобилист» проиграл на глазах у любимых болельщиков. Уступило «Авто» «Металлургу» Мг (2:6) и «Салавату Юлаеву» (2:4).

После двух потерь очков на старте подопечные Билла Питерса одержали четыре победы. Соперниками екатеринбуржцев были СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).

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Еще одну осечку «Автомобилист» допустил на своем льду в поединке с «Авангардом». В этом противостоянии парни Питерса уступили со счетом 1:3.

ЦСКА

На счету столичной команды имеется 10 очков, которые она накопила за семь матчей. В турнирной таблице Западной конференции москвичи занимают второе место.

Текущий сезон ЦСКА встретил в Балашихе, где влетел «Авангарду» в Матче Открытия (0:4). Но после крупного поражения «армейцы» выдали четыре подряды победы.

Сперва у себя дома подопечные Сергея Фёдорова затащили встречу с рижским «Динамо» (3:2). А на выезде столичный клуб обыграл «Сочи» (4:1) и «Ак Барс» (2:1 ОТ).

Еще в парочке домашних матчей ЦСКА прихлопнул «Локомотив» (3:1) и уступил «Барысу» (3:6). В последнем поединке красно-синие прибили «Спартак» (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу ЦСКА — 2.24.

Для команды Билла Питерса предстоящий поединок будет одним из самых сложных на данном этапе чемпионата. Но с несколькими трудными соперниками «Авто» уже играло и выглядело там неплохо.