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    Справится ли «Автомобилист» с непростыми гостями из Москвы?

    «Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — ЦСКА
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    «Автомобилист» в домашнем матче с «Салаватом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 15:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы провели шесть матчей в регулярке, в которых заработали 8 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции команда с Урала является четвертой.

    Два первых поединка на «Уралец-Арене» «Автомобилист» проиграл на глазах у любимых болельщиков. Уступило «Авто» «Металлургу» Мг (2:6) и «Салавату Юлаеву» (2:4).

    После двух потерь очков на старте подопечные Билла Питерса одержали четыре победы. Соперниками екатеринбуржцев были СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).

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    Еще одну осечку «Автомобилист» допустил на своем льду в поединке с «Авангардом». В этом противостоянии парни Питерса уступили со счетом 1:3.

    ЦСКА

    На счету столичной команды имеется 10 очков, которые она накопила за семь матчей. В турнирной таблице Западной конференции москвичи занимают второе место.

    Текущий сезон ЦСКА встретил в Балашихе, где влетел «Авангарду» в Матче Открытия (0:4). Но после крупного поражения «армейцы» выдали четыре подряды победы.

    Сперва у себя дома подопечные Сергея Фёдорова затащили встречу с рижским «Динамо» (3:2). А на выезде столичный клуб обыграл «Сочи» (4:1) и «Ак Барс» (2:1 ОТ).

    Еще в парочке домашних матчей ЦСКА прихлопнул «Локомотив» (3:1) и уступил «Барысу» (3:6). В последнем поединке красно-синие прибили «Спартак» (5:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу ЦСКА — 2.24.

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    Для команды Билла Питерса предстоящий поединок будет одним из самых сложных на данном этапе чемпионата. Но с несколькими трудными соперниками «Авто» уже играло и выглядело там неплохо.

    Во встрече с ЦСКА екатеринбуржцы сделают все, чтобы добить беспроигрышную серию до пяти встреч. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» в матче за 2.10.

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    «Автомобилист» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на хоккей. Справится ли «Автомобилист» с непростыми гостями из Москвы?
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