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    Очередная встреча в Финляндии пробьет тотал «больше»

    «Йокерит» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Барыс»
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    «Йокерит» в домашней игре с «Локомотивом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Йокерит» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 16:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Представители финского города Хельсинки провели в регулярном чемпионате 7 матчей, в ходе которых взяли 10 очков и оказались четвертыми в Западной конференции.

    Несмотря на неплохое положение в таблице, сезон «шуты» начали с двух поражений. Проиграл «Йокерит» «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). А затем команду ждала серия из пяти матчей без уступок.

    В дебютной домашней встрече подопечные Лаури Марьямяки разделались с «Трактором» (5:4 ОТ), после чего перебили «Куньлунь» в результативной зарубе (6:5).

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    Еще одна игра на чужом льду закончилась победой над «Авангардом» (3:2). А когда пришло время порадовать фанатов на «Хартвалл Арене», «Йокерит» прихлопнул «Локо» (2:0) и «Торпедо» (5:4 Б).

    «Барыс»

    Ребята из Казахстана поучаствовали в шести матчах новой КХЛ и заработали 4 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда является восьмой.

    Первые две игры, прошедшие в Нур-Султане, «Барыс» провалил. Хозяева расстроили своих поклонников, и сами остались без набранных баллов. Проиграли они «Салавату» (1:5) и «Магнитке» (1:2).

    Первую же победу подопечные Юрия Михайлиса одержали в матче с «Амуром» (3:2), а в игре с более сложным соперником — «Спартаком» «барсики» снова уступили (1:4).

    А вот первый выезд «Барыс» провел ярко, разгромив в Москве ЦСКА (6:3). Следующая гостевая встреча закончилась для команды Михайлиса поражением от рижского «Динамо» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 1.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Барыса» — 4.86.

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    Безусловно, казахстанцы не дадут хозяевам спокойно решать свои дела в их встрече, но взять победу в Финляндии — сверхсложная задача для нынешнего «Барыса».

    Команда Марьямяки, любящая проводить с казахстанцами результативные матчи, устроит на «Хартвалл Арене» праздник заброшенных шайб, как это было в пяти предыдущих очных играх с общим тоталом 5+ голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.83.

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    «Йокерит» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на хоккей. Очередная встреча в Финляндии пробьет тотал «больше»
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