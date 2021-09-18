В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Йокерит» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Представители финского города Хельсинки провели в регулярном чемпионате 7 матчей, в ходе которых взяли 10 очков и оказались четвертыми в Западной конференции.

Несмотря на неплохое положение в таблице, сезон «шуты» начали с двух поражений. Проиграл «Йокерит» «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). А затем команду ждала серия из пяти матчей без уступок.

В дебютной домашней встрече подопечные Лаури Марьямяки разделались с «Трактором» (5:4 ОТ), после чего перебили «Куньлунь» в результативной зарубе (6:5).

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Еще одна игра на чужом льду закончилась победой над «Авангардом» (3:2). А когда пришло время порадовать фанатов на «Хартвалл Арене», «Йокерит» прихлопнул «Локо» (2:0) и «Торпедо» (5:4 Б).

«Барыс»

Ребята из Казахстана поучаствовали в шести матчах новой КХЛ и заработали 4 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда является восьмой.

Первые две игры, прошедшие в Нур-Султане, «Барыс» провалил. Хозяева расстроили своих поклонников, и сами остались без набранных баллов. Проиграли они «Салавату» (1:5) и «Магнитке» (1:2).

Первую же победу подопечные Юрия Михайлиса одержали в матче с «Амуром» (3:2), а в игре с более сложным соперником — «Спартаком» «барсики» снова уступили (1:4).

А вот первый выезд «Барыс» провел ярко, разгромив в Москве ЦСКА (6:3). Следующая гостевая встреча закончилась для команды Михайлиса поражением от рижского «Динамо» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 1.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Барыса» — 4.86.

Безусловно, казахстанцы не дадут хозяевам спокойно решать свои дела в их встрече, но взять победу в Финляндии — сверхсложная задача для нынешнего «Барыса».