В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 16 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Народная команда» в шести поединках смогла отобрать у соперников 8 очков. В турнирной таблице Западной конференции она занимает вторую позицию.

В новый сезон «Спартак» ворвался с тремя домашними победами. В дебютном матче красно-белые не оставили ни единого шанса «Адмиралу» (4:1), после чего они спокойно разобрались с «Амуром» (3:1).

Труднее подопечным Бориса Миронова было в игре с «Витязем», которую москвичи затащили в овертайме (3:2 ОТ). А первое поражение в сезоне «Спартак» пережил в Уфе от «Салавата Юлаева» (1:2).

Все прогнозы на КХЛ

На пятый матч красно-белые отправились в Нур-Султан, где разгромили «Барыс» (4:1). В последней же встрече «Спартак» не сдержал дома СКА (0:2).

ЦСКА

Другой московский клуб в шести играх также заработал 8 очков. Но из-за разницы голов «армейцы» занимают четвертое место в рейтинге Западной конференции.

Первую встречу сезона ЦСКА провел в Балашихе, где пытался противостоять «Авангарду». Но по итоговому результату все закончилось поражением в одну калитку (0:4).

После разгрома ЦСКА удалось прийти в себя и выстрелить серией из четырех поединков без поражений. В ходе данного отрезка красно-синие обыграли «Динамо» Рига (3:2), «Сочи» (4:1), «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Локомотив» (3:1).

Обломал же победную полосу ЦСКА «Барыс», с которым «армейцы» встретились в Москве 14 сентября. В этом матче подопечные Сергея Фёдорова вели в две шайбы, но затем расслабились и в итоге уступили крупно (3:6).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 3.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу ЦСКА — 2.16.

К грядущей встрече оба принципиальных соперника подходят в хорошей форме. На их счету одинаковое количество очков и по 15 забитых голов. Однако у красно-белых дела в защите чуть получше , чем у ЦСКА.

В домашней игре команда Миронова будет пытаться оформить перевес в счете, а затем начнет оборонять результат. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче за 2.30.