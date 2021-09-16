ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Зенит»Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку Роберт ЛевандовскиВ роли мальчиков для битья. «Барселона» слишком далека от уровня «Баварии» «Челси» ЛЧ. «Челси» обыграл «Зенит», «Бавария» разгромила «Барселону»
  • 12:37
    • СМИ: У Кумана состоялась напряженная встреча с президентом «Барселоны» после разгрома от «Баварии»
  • 12:15
    • «Идут довольно вяло». В «Миннесоте» рассказали, как продвигаются переговоры с Капризовым
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
    Все новости спорта

    Кто возьмет верх в московском дерби?

    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Петтерссон
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 16 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    «Народная команда» в шести поединках смогла отобрать у соперников 8 очков. В турнирной таблице Западной конференции она занимает вторую позицию.

    В новый сезон «Спартак» ворвался с тремя домашними победами. В дебютном матче красно-белые не оставили ни единого шанса «Адмиралу» (4:1), после чего они спокойно разобрались с «Амуром» (3:1).

    Труднее подопечным Бориса Миронова было в игре с «Витязем», которую москвичи затащили в овертайме (3:2 ОТ). А первое поражение в сезоне «Спартак» пережил в Уфе от «Салавата Юлаева» (1:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    На пятый матч красно-белые отправились в Нур-Султан, где разгромили «Барыс» (4:1). В последней же встрече «Спартак» не сдержал дома СКА (0:2).

    ЦСКА

    Другой московский клуб в шести играх также заработал 8 очков. Но из-за разницы голов «армейцы» занимают четвертое место в рейтинге Западной конференции.

    Первую встречу сезона ЦСКА провел в Балашихе, где пытался противостоять «Авангарду». Но по итоговому результату все закончилось поражением в одну калитку (0:4).

    После разгрома ЦСКА удалось прийти в себя и выстрелить серией из четырех поединков без поражений. В ходе данного отрезка красно-синие обыграли «Динамо» Рига (3:2), «Сочи» (4:1), «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Локомотив» (3:1).

    Обломал же победную полосу ЦСКА «Барыс», с которым «армейцы» встретились в Москве 14 сентября. В этом матче подопечные Сергея Фёдорова вели в две шайбы, но затем расслабились и в итоге уступили крупно (3:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 3.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу ЦСКА — 2.16.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    К грядущей встрече оба принципиальных соперника подходят в хорошей форме. На их счету одинаковое количество очков и по 15 забитых голов. Однако у красно-белых дела в защите чуть получше, чем у ЦСКА.

    В домашней игре команда Миронова будет пытаться оформить перевес в счете, а затем начнет оборонять результат. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Факел — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бешикташ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Балтика — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Суонси — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сток Сити — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на хоккей. Кто возьмет верх в московском дерби?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры