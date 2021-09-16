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    Сколько шайб «Салават Юлаев» отправит в ворота «Куньлуня»?

    «Салават Юлаев» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.27) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Куньлунь Ред Стар
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Куньлунь»
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    Хан Пенфей
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    Уфимцы в пяти встречах сумели заработать 10 очков, что делает команду первой в турнирной таблице Восточной конференции с разницей забитых/пропущенных — 23:7.

    Стартовал «Салават Юлаев» в регулярке с трех гостевых поединков, в которых он забивал хозяевам минимум 4 шайбы за 60 минут. В дебютной игре «юлаевцы» разгромили «Барыс» (5:1).

    Удачно парни Томи Ламсы съездили в Екатеринбург, где прибили «Автомобилист» (4:2). А самую крупную победу уфимцы организовали в поединке с «Металлургом» Мг (7:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Домашний этап регулярки «Салават Юлаев» встретил победой над «Спартаком» (2:1). Во втором матче на своем льду команда Ламсы грохнула «Нефтехимик» (5:1).

    «Куньлунь»

    В шести сыгранных матчах представители Китая смогли накопить 4 балла. На данном этапе этого достаточно лишь для девятого места в зачете Восточной конференции.

    Начало сезона выдалось для «Куньлуня» кошмарным. В Нижнекамске подопечные Айвана Занатты без шансов слились «Нефтехимику» (1:5).

    Во втором поединке «Куньлунь» выстрелил настоящей сенсацией, обыграв «Ак Барс» в Казани (3:4). Ну а в третьем матче пекинцы сдались «Динамо» Рига в голевой перестрелке (5:6).

    С таким же счетом «Куньлунь» проиграл и «Йокериту» (5:6), а очередные баллы китайская команда взяла в противостоянии с «Сочи» (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Куньлуня» — 7.90.

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    В предстоящем матче встретится самая забивающая команда Востока со второй самой пропускающей.

    В среднем «юлаевцы» отгрохали соперникам 4.6 гола за игру. Шансы на то, что зрители на «Уфа-Арене» увидят очередную крупную победу очень высоки. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 4.5 за 2.27.

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    «Салават Юлаев» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Салават Юлаев» отправит в ворота «Куньлуня»?
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