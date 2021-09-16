В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Уфимцы в пяти встречах сумели заработать 10 очков, что делает команду первой в турнирной таблице Восточной конференции с разницей забитых/пропущенных — 23:7.

Стартовал «Салават Юлаев» в регулярке с трех гостевых поединков, в которых он забивал хозяевам минимум 4 шайбы за 60 минут. В дебютной игре «юлаевцы» разгромили «Барыс» (5:1).

Удачно парни Томи Ламсы съездили в Екатеринбург, где прибили «Автомобилист» (4:2). А самую крупную победу уфимцы организовали в поединке с «Металлургом» Мг (7:2).

Все прогнозы на КХЛ

Домашний этап регулярки «Салават Юлаев» встретил победой над «Спартаком» (2:1). Во втором матче на своем льду команда Ламсы грохнула «Нефтехимик» (5:1).

«Куньлунь»

В шести сыгранных матчах представители Китая смогли накопить 4 балла. На данном этапе этого достаточно лишь для девятого места в зачете Восточной конференции.

Начало сезона выдалось для «Куньлуня» кошмарным. В Нижнекамске подопечные Айвана Занатты без шансов слились «Нефтехимику» (1:5).

Во втором поединке «Куньлунь» выстрелил настоящей сенсацией, обыграв «Ак Барс» в Казани (3:4). Ну а в третьем матче пекинцы сдались «Динамо» Рига в голевой перестрелке (5:6).

С таким же счетом «Куньлунь» проиграл и «Йокериту» (5:6), а очередные баллы китайская команда взяла в противостоянии с «Сочи» (3:2 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Куньлуня» — 7.90.

В предстоящем матче встретится самая забивающая команда Востока со второй самой пропускающей.