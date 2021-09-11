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    «Йокерит» неприятно удивит хозяев в Балашихе

    «Авангард» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч КХЛ 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Йокерит»
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    «Йокерит»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на арене «Балашиха» 11 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Авангард»

    После четырех матчей регулярки омский клуб имеет 6 очков на счету и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

    На старте сезона «Авангард» встретился с ЦСКА. Домашний поединок с московскими гостями «ястребам» удалось выиграть с крупным счетом (4:0).

    Во второй встрече подопечные Боба Хартли сошлись в битве с «Адмиралом». Этот матч дошел до серии буллитов. По броскам «Авангард» оказался сильнее (4:3 Б).

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    Сложной получилась для «ястребов» игра с «Амуром». Но в ней «Авангард» также победил (3:2 ОТ). А вот в последнем матче омичи были раздавлены «Динамо» Москва (2:5).

    «Йокерит»

    Финский клуб в четырех матчах отвоевал у соперников 4 очка. На данный момент он находится на восьмой позиции в общекомандном зачете Западной конференции.

    В первой игре новой регулярки «Йокерит» сошелся с «Ак Барсом». Но на «Татнефть-Арене» «шутам» не удалось провести равный поединок, они уступили крупно и всухую (0:3).

    Еще один неудачный для «джокеров» выезд состоялся 4 сентября. В тот день подопечные Лаури Марьямяки слились «Нефтехимику», снова пропустив много (2:4).

    Первые очки «Йокерит» одержал дома. В городе Хельсинки хозяева обыграли «Трактор» (5:4 ОТ). А в Мытищах финны успели затащить матч с «Куньлунем» (6:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 2.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Йокерита» — 2.85.

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    Две встречи из четырех на старте «Йокерит» провел открыто, создавая моменты у чужих ворот и забивая минимум 4 шайбы за 60 минут.

    Для «Авангарда» это пробуждение «шутов» может стать проблемой. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с форой 0 за 2.22.

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    «Авангард» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» неприятно удивит хозяев в Балашихе
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