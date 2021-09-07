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    «Магнитка» и «Салават Юлаев» устроят битву голов?

    «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 1.84) на хоккейный матч КХЛ 7 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»
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    «Металлург» в игре с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене Металлург» 7 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы в двух поединках регулярки сумели заработать 4 очка, а разница забитых и пропущенных голов 8:3 делает их третьими в таблице Восточной конференции.

    Свой первый матч нового сезона «Металлург» Мг провел в Екатеринбурге. На «Уралец-Арене» «сталевары» не оставили «Автомобилисту» даже мизерной надежды на чудо — 6:2.

    Во втором поединке ребятам Ильи Воробьева было труднее. В Нур-Султане «Магнитка» противостояла «Барысу» и вырвала победу за 89 секунд до конца основного времени — 2:1.

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    В игре с «Барысом» «Металлург» Мг не особо заметно превзошел соперника по броскам в створ, а реализации 6.06% хватило для того, чтобы отпраздновать 2 очка.

    «Салават Юлаев»

    Хоккейный клуб из Уфы в двух встречах также успел заработать 4 балла, а по разнице голов — 9:3 он опередил «Металлург» Мг в таблице и оказался вторым на Востоке.

    На старте КХЛ 2021/22 «Салават Юлаев» сыграл с «Барысом» в Казахстане. На глазах у болельщиков в Нур-Султане зеленые опозорили местную команду — 5:1.

    Не менее уверенно парни Томи Ламсы разобрались с «Автомобилистом» на «Уралец-Арене» — 4:2. Да, разница в счете оказалась меньшей, но зато в упомянутой игре «юлаевцы» смогли завладеть преимуществом уже в начале.

    В поединке с «Автомобилистом» «Салават Юлаев» оказался хорош в точности. Из 25 бросков в створ ворот парни Томи Ламсы реализовали 16% моментов.

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.82.

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    Грядущие соперники на двоих успели забить 17 голов, что делает их одними из самых результативных в своем дивизионе.

    А в семи из десяти последних очных матчей, включая товарищеские, команды забрасывали друг другу 5+ шайб. Ожидаем такой открытой встречи и 7 сентября. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.84.

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    «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» и «Салават Юлаев» устроят битву голов?
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