В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене Металлург» 7 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорцы в двух поединках регулярки сумели заработать 4 очка, а разница забитых и пропущенных голов 8:3 делает их третьими в таблице Восточной конференции.

Свой первый матч нового сезона «Металлург» Мг провел в Екатеринбурге. На «Уралец-Арене» «сталевары» не оставили «Автомобилисту» даже мизерной надежды на чудо — 6:2.

Во втором поединке ребятам Ильи Воробьева было труднее. В Нур-Султане «Магнитка» противостояла «Барысу» и вырвала победу за 89 секунд до конца основного времени — 2:1.

Все прогнозы на КХЛ

В игре с «Барысом» «Металлург» Мг не особо заметно превзошел соперника по броскам в створ, а реализации 6.06% хватило для того, чтобы отпраздновать 2 очка.

«Салават Юлаев»

Хоккейный клуб из Уфы в двух встречах также успел заработать 4 балла, а по разнице голов — 9:3 он опередил «Металлург» Мг в таблице и оказался вторым на Востоке.

На старте КХЛ 2021/22 «Салават Юлаев» сыграл с «Барысом» в Казахстане. На глазах у болельщиков в Нур-Султане зеленые опозорили местную команду — 5:1.

Не менее уверенно парни Томи Ламсы разобрались с «Автомобилистом» на «Уралец-Арене» — 4:2. Да, разница в счете оказалась меньшей, но зато в упомянутой игре «юлаевцы» смогли завладеть преимуществом уже в начале.

В поединке с «Автомобилистом» «Салават Юлаев» оказался хорош в точности. Из 25 бросков в створ ворот парни Томи Ламсы реализовали 16% моментов.

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.82.

Грядущие соперники на двоих успели забить 17 голов, что делает их одними из самых результативных в своем дивизионе.