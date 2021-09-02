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    Первая игра в Казани запомнится голами?

    «Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Йокерит»
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    Стивен Кэмпфер
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.00
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  • 4.00
  • 2
  • 3.30
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    «Ак Барс»

    В прошлом сезоне казанскому клубу удалось возглавить Восточную конференцию с 90 очками в 60 матчах, благодаря чему «Ак Барс» спокойно вышел в плей-офф.

    В Кубке Гагарина команда Дмитрия Квартальнова добралась до полуфинала, где проиграла «Авангарду» — будущему чемпиону со счетом 3:4 в серии.

    В ходе подготовки к новому сезону КХЛ «Ак Барс» поучаствовал в 12 товарищеских встречах (8 побед, 4 поражения), большую часть из которых казанцы провели в разъездах.

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    В финальном этапе предсезонки «Ак Барс» был хорош. В четырех матчах ребята Квартальнова добыли крупные победы. Они обыграли «Металлург» Мг (5:2), «Салават Юлаев» (5:4), СКА (3:0) и «Нефтехимик» (7:3).

    «Йокерит»

    Представители КХЛ из Финляндии в регулярном чемпионате 2020/21 финишировали пятыми на Западе с 73 очками в 60 встречах.

    Выйдя в плей-офф, «Йокерит» пересекся с «Локомотивом». Вот только в этом противостоянии парни из города Хельсинки потерпели четыре поражения кряду (0:4) и закончили сезон на стадии 1/8.

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    • В ходе предсезонной подготовки подопечные Лаури Марьямяки провели пять матчей против клубов из разных первенств. В каждой игре «джокеры» победили.

    Четырежды «Йокерит» разгромил своих соперников. Это были «Крефельд» (5:2), «Йукурит» (5:0) и «Динамо» Рига (5:0, 5:2). А в последнем товарняке финны скромнее обошлись с клубом «Яссят» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Йокерита» — 3.11.

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    Очные матчи атакующих коллективов зачастую получаются не только зрелищными, но и результативными.

    В пяти последних личных встречах стороны забивали минимум 5 голов. Принимая во внимание тот факт, что сезон только стартует, можно предположить, что свежие команды забьют друг другу еще больше. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.91.

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    «Ак Барс» — «Йокерит»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на хоккей. Первая игра в Казани запомнится голами?
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