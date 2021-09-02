«Ак Барс»
В прошлом сезоне казанскому клубу удалось возглавить Восточную конференцию с 90 очками в 60 матчах, благодаря чему «Ак Барс» спокойно вышел в плей-офф.
В Кубке Гагарина команда Дмитрия Квартальнова добралась до полуфинала, где проиграла «Авангарду» — будущему чемпиону со счетом 3:4 в серии.
В ходе подготовки к новому сезону КХЛ «Ак Барс» поучаствовал в 12 товарищеских встречах (8 побед, 4 поражения), большую часть из которых казанцы провели в разъездах.
В финальном этапе предсезонки «Ак Барс» был хорош. В четырех матчах ребята Квартальнова добыли крупные победы. Они обыграли «Металлург» Мг (5:2), «Салават Юлаев» (5:4), СКА (3:0) и «Нефтехимик» (7:3).
«Йокерит»
Представители КХЛ из Финляндии в регулярном чемпионате 2020/21 финишировали пятыми на Западе с 73 очками в 60 встречах.
Выйдя в плей-офф, «Йокерит» пересекся с «Локомотивом». Вот только в этом противостоянии парни из города Хельсинки потерпели четыре поражения кряду (0:4) и закончили сезон на стадии 1/8.
В ходе предсезонной подготовки подопечные Лаури Марьямяки провели пять матчей против клубов из разных первенств. В каждой игре «джокеры» победили.
Четырежды «Йокерит» разгромил своих соперников. Это были «Крефельд» (5:2), «Йукурит» (5:0) и «Динамо» Рига (5:0, 5:2). А в последнем товарняке финны скромнее обошлись с клубом «Яссят» (2:1).
Прогноз и ставка
Победа «Ак Барса» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Йокерита» — 3.11.
Очные матчи атакующих коллективов зачастую получаются не только зрелищными, но и результативными.
В пяти последних личных встречах стороны