В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В прошлом сезоне казанскому клубу удалось возглавить Восточную конференцию с 90 очками в 60 матчах, благодаря чему «Ак Барс» спокойно вышел в плей-офф.

В Кубке Гагарина команда Дмитрия Квартальнова добралась до полуфинала, где проиграла «Авангарду» — будущему чемпиону со счетом 3:4 в серии.

В ходе подготовки к новому сезону КХЛ «Ак Барс» поучаствовал в 12 товарищеских встречах (8 побед, 4 поражения), большую часть из которых казанцы провели в разъездах.

Все прогнозы на КХЛ

В финальном этапе предсезонки «Ак Барс» был хорош. В четырех матчах ребята Квартальнова добыли крупные победы. Они обыграли «Металлург» Мг (5:2), «Салават Юлаев» (5:4), СКА (3:0) и «Нефтехимик» (7:3).

«Йокерит»

Представители КХЛ из Финляндии в регулярном чемпионате 2020/21 финишировали пятыми на Западе с 73 очками в 60 встречах.

Выйдя в плей-офф, «Йокерит» пересекся с «Локомотивом». Вот только в этом противостоянии парни из города Хельсинки потерпели четыре поражения кряду (0:4) и закончили сезон на стадии 1/8.

В ходе предсезонной подготовки подопечные Лаури Марьямяки провели пять матчей против клубов из разных первенств. В каждой игре «джокеры» победили.

Четырежды «Йокерит» разгромил своих соперников. Это были «Крефельд» (5:2), «Йукурит» (5:0) и «Динамо» Рига (5:0, 5:2). А в последнем товарняке финны скромнее обошлись с клубом «Яссят» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Йокерита» — 3.11.

Очные матчи атакующих коллективов зачастую получаются не только зрелищными, но и результативными.