В третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 18 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Бруклинский коллектив в первой игре Кубка Стэнли сезона 2020/21 одержал верх над «Питтсбургом» (4:3 ОТ), а в двух следующих встречах в рамках 1/8 финала «Айлс» потерпели поражения (1:2; 4:5).

Когда «Айлендерс» начали гореть в серии, они смогли ответить «пингвинам» тремя победами (4:1; 3:2; 5:3), благодаря чему пробились в четвертьфинал.

На стадии 1/4 подопечные Барри Троца сошлись в 6-матчевой дуэли с «Бостоном». На старте «островитяне» проиграли в двух поединках из трех (2:5; 4:3 ОТ; 1:2 ОТ).

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Затем «Айлендерс» снова выдали серию из трех побед (4:1; 5:4; 6:2). Выиграли «обитатели» и дебютную встречу с «Тампой» в полуфинале (2:1). Следующий матч «Айлс» сдали (2:4).

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Тампы в первом раунде на выбывание встретился с «Флоридой». Вначале зарубы соперников из одного штата «молнии» дважды оказались сильнее (5:4; 3:1).

Позже «Тампа-Бэй» потерпела поражение (5:6 ОТ) и разгромила «пантер» (6:2). Еще в двух встречах «Болтс» серьезно пострадали от «котов» (1:4) и разнесли их в последнем матче (4:0).

На стадии четвертьфинала коллектив Джона Купера сразился с «Каролиной». В битве против лидера Запада «молнии» пару раз выиграли на старте (2:1; 2:1).

В третьем поединке «Тампа» уступила (2:3), а в двух других — прихлопнула «Кейнс» (6:4; 2:0). Полуфинал стартовал для «Болтс» с поражения от «Айлендерс» (1:2), после которого ребята из Флориды пришли в себя во втором матче (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.22.

Коллектив Купера провел две неплохих встречи с «Айлендерс», но в первой игре ребятам из Флориды не повезло.

Перед выездом в Нью-Йорк «молнии» сравнялись в серии, и теперь готовы поставить «Айлс» на место на чужой площадке. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4.5 за 3.00.