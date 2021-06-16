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    Кубок Стэнли. «Тампа» благодаря ассистентскому хет-трику Кучерова сравняла счет в серии с «Айлендерс»

    «Молнии» переиграли «островитян» со счетом 4:2

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    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 4:2

    «Тампа-Бэй» выиграла у «Айлендерс» во втором матче серии плей-офф полуфинала Кубка Стэнли со счетом 4:2.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев льда Никита Кучеров, который оформил ассистентский хет-трик. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска.

    Ворота «островитян» защищал Семен Варламов, отразивший 23 броска из 27. В первом периоде его на некоторое время подменял Илья Сорокин, отразивший шесть бросков.

    НХЛ Плей-офф Третий раунд Второй матч
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Пойнт — 10 (Кучеров, Савар), 8:58 — 1:0. Нельсон — 7 (бол.), 13:30 — 1:1. Палат — 3 (Кучеров, Хедман), 33:15 — 2:1. Рутта — 1 (Гудроу, Коулмэн), 42:16 — 3:1. Хедман — 1 (бол., Кучеров, Стэмкос), 49:17 — 4:1. Барзал — 5 (Эберле, Ледди), 56:44 — 4:2Вратари: Василевский — Варламов (Сорокин, 13:10, Варламов, 20:00, 57:41)Штраф: 21-33Броски: 33 (17+8+8) — 26 (10+7+9)Счет в серии: 1:1

    Счет в серии стал ничейным — 1:1. Третий матч команды проведут на льду «Айлендерс» в ночь на 18 июня.

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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