Кубок Стэнли. «Тампа» благодаря ассистентскому хет-трику Кучерова сравняла счет в серии с «Айлендерс»

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 4:2

«Тампа-Бэй» выиграла у «Айлендерс» во втором матче серии плей-офф полуфинала Кубка Стэнли со счетом 4:2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев льда Никита Кучеров, который оформил ассистентский хет-трик. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска.

Ворота «островитян» защищал Семен Варламов, отразивший 23 броска из 27. В первом периоде его на некоторое время подменял Илья Сорокин, отразивший шесть бросков.

НХЛ Плей-офф Третий раунд Второй матч «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Голы: Пойнт — 10 (Кучеров, Савар), 8:58 — 1:0. Нельсон — 7 (бол.), 13:30 — 1:1. Палат — 3 (Кучеров, Хедман), 33:15 — 2:1. Рутта — 1 (Гудроу, Коулмэн), 42:16 — 3:1. Хедман — 1 (бол., Кучеров, Стэмкос), 49:17 — 4:1. Барзал — 5 (Эберле, Ледди), 56:44 — 4:2Вратари: Василевский — Варламов (Сорокин, 13:10, Варламов, 20:00, 57:41)Штраф: 21-33Броски: 33 (17+8+8) — 26 (10+7+9)Счет в серии: 1:1

Счет в серии стал ничейным — 1:1. Третий матч команды проведут на льду «Айлендерс» в ночь на 18 июня.