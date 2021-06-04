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    «Тампа-Бэй» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч Кубка Стэнли 4 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Каролина»
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    Брэйден Поинт
    В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Амали Арене» 4 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 04 Июня 2021 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Каролина Каролина
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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    «Тампа-Бэй»

    В 56 играх в рамках регулярного сезона НХЛ команда из Тампы сумела набрать 75 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона ей удалось закрепиться в тройке лидеров.

    В Кубке Стэнли «молнии» сразились с принципиальным противником из своего штата. В первых двух встречах с «Флоридой» «Тампа-Бэй» одержала гостевые победы (5:4; 3:1).

    В родных стенах команда Джона Купера потерпела поражение (5:6 ОТ) и крупно обыграла «пантер» (6:2). В парочке следующих матчей соперники также обменялись любезностями (1:4; 4:0).

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    Четвертьфинал свел действующих обладателей Кубка Стэнли с «Каролиной». Дебютные игры на данной стадии прошли в городе Роли, где «Тампа-Бэй» дважды победила с одинаковым счетом — 2:1.

    «Каролина»

    Хоккейный клуб из Роли, Северная Каролина, закончил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх он заработал 80 баллов.

    В 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» билась с «Нэшвиллом». И началось это противостояние с двух крупных побед «ураганов» на своем льду (5:2; 3:0).

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    • Но комфортное преимущество «Кейнс» растратили в Теннесси (4:5 ОТ; 3:4 ОТ). В пятом и шестом поединках серии подопечные Рода Бриндамора были сильнее (3:2 ОТ; 4:3 ОТ).

    Дуэль с «Тампой-Бэй» на старте складывается для «Каролины» не лучшим образом. В матчах на «PNC-арене» хозяева дважды проиграли «молниям» (1:2; 1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.15, а на победу «Каролины» — 2.80.

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    Встречи в Роли, несмотря на слабую результативность, получились яркими. Соперники старались бить по воротам точнее, но реализация не всегда была на высоком уровне.

    На «Амали Арену» «Тампа» возвращается с комфортным преимуществом, которое она попытается увеличить дома. Ну а «Каролина» посетит Флориду с мыслями и камбэке. Поэтому в их следующих поединках голов должно залететь побольше. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.99.

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