«Тампа-Бэй»
В 56 играх в рамках регулярного сезона НХЛ команда из Тампы сумела набрать 75 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона ей удалось закрепиться в тройке лидеров.
В Кубке Стэнли «молнии» сразились с принципиальным противником из своего штата. В первых двух встречах с «Флоридой» «Тампа-Бэй» одержала гостевые победы (5:4; 3:1).
В родных стенах команда Джона Купера потерпела поражение (5:6 ОТ) и крупно обыграла «пантер» (6:2). В парочке следующих матчей соперники также обменялись любезностями (1:4; 4:0).
Четвертьфинал свел действующих обладателей Кубка Стэнли с «Каролиной». Дебютные игры на данной стадии прошли в городе Роли, где «Тампа-Бэй» дважды победила с одинаковым счетом — 2:1.
«Каролина»
Хоккейный клуб из Роли, Северная Каролина, закончил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх он заработал 80 баллов.
В 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» билась с «Нэшвиллом». И началось это противостояние с двух крупных побед «ураганов» на своем льду (5:2; 3:0).
Но комфортное преимущество «Кейнс» растратили в Теннесси (4:5 ОТ; 3:4 ОТ). В пятом и шестом поединках серии подопечные Рода Бриндамора были сильнее (3:2 ОТ; 4:3 ОТ).
Дуэль с «Тампой-Бэй» на старте складывается для «Каролины» не лучшим образом. В матчах на «PNC-арене» хозяева дважды проиграли «молниям» (1:2; 1:2).
Прогноз и ставка
Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.15, а на победу «Каролины» — 2.80.
Встречи в Роли, несмотря на слабую результативность, получились яркими. Соперники старались бить по воротам точнее, но реализация не всегда была на высоком уровне.
На «Амали Арену» «Тампа» возвращается с комфортным преимуществом, которое она попытается увеличить дома. Ну а «Каролина» посетит Флориду