В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Амали Арене» 4 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 56 играх в рамках регулярного сезона НХЛ команда из Тампы сумела набрать 75 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона ей удалось закрепиться в тройке лидеров.

В Кубке Стэнли «молнии» сразились с принципиальным противником из своего штата. В первых двух встречах с «Флоридой» «Тампа-Бэй» одержала гостевые победы (5:4; 3:1).

В родных стенах команда Джона Купера потерпела поражение (5:6 ОТ) и крупно обыграла «пантер» (6:2). В парочке следующих матчей соперники также обменялись любезностями (1:4; 4:0).

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Четвертьфинал свел действующих обладателей Кубка Стэнли с «Каролиной». Дебютные игры на данной стадии прошли в городе Роли, где «Тампа-Бэй» дважды победила с одинаковым счетом — 2:1.

«Каролина»

Хоккейный клуб из Роли, Северная Каролина, закончил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх он заработал 80 баллов.

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» билась с «Нэшвиллом». И началось это противостояние с двух крупных побед «ураганов» на своем льду (5:2; 3:0).

Но комфортное преимущество «Кейнс» растратили в Теннесси (4:5 ОТ; 3:4 ОТ). В пятом и шестом поединках серии подопечные Рода Бриндамора были сильнее (3:2 ОТ; 4:3 ОТ).

Дуэль с «Тампой-Бэй» на старте складывается для «Каролины» не лучшим образом. В матчах на «PNC-арене» хозяева дважды проиграли «молниям» (1:2; 1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.15, а на победу «Каролины» — 2.80.

Встречи в Роли, несмотря на слабую результативность, получились яркими. Соперники старались бить по воротам точнее, но реализация не всегда была на высоком уровне.