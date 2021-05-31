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    Чехия оторвется от датчан в таблице?

    Чехия — Дания. Прогноз и ставка (к. 2.52) на матч чемпионата мира по хоккею 31 мая 2021 года

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    Доминик Кубалик
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Данией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 31 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Чехия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чехия

    В пяти матчах группового раунда чемпионата мира команда Чехии сумела заработать 8 очков, благодаря чему она находится на четвертом месте в таблице.

    Старт мирового первенства Чехия провела не лучшим образом. «Львята» дважды проиграли и остались без набранных баллов. В первом поединке они слились России (3:4).

    Вторая встреча на чемпионате закончилась для коллектива Филипа Пешана разгромом в противостоянии со Швейцарией (2:5). Ну а после этого чехи стрельнули тремя победами.

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    Сперва они прихлопнули Белоруссию (3:2 ОТ), а затем совершили крутое спасение в дуэли со шведами (4:2). В последнем матче Чехия разнесла Великобританию (6:1).

    Дания

    Датчане провели на чемпионате мира уже шесть поединков. В этих матчах они заработали 8 очков, а в турнирной таблице группы A команда занимает пятую строчку.

    Стартануть на мировом первенстве Дании удалось красиво. Она победила Швецию в результативной игре (4:3). Ну а в следующей встрече красно-белые уступили Швейцарии (0:1).

    В третьем матче коллектив Хайнца Элерса неожиданно потерял баллы в дуэли с Великобританией. Да, сборная Дании выиграла, но сделала это в дополнительное время (3:2 ОТ).

    Позже датчане крупно влетели России (0:3), а затем разгромно победили Белоруссию (5:2). В последнем на сегодня матче красно-белые оказались слабее Словакии (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа Чехии оценивается в 1.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.05, а на победу Дании — 7.90.

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    В этом матче между собой сойдутся соседи по таблице группы A. На данный момент они имеют по 8 баллов, но чехи провели на одну встречу меньше.

    В очном противостоянии решится многое, поэтому мотивированная команда Пешана на правах фаворита должна спокойно брать 3 очка. Наши прогноз и ставка — Чехия победит и тотал больше 5.5 с коэффициентом 2.52.

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    Чехия — Дания: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 31.05.2021. Прогнозы на хоккей. Чехия оторвется от датчан в таблице?
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